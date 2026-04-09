येरवडा मनोरुग्णालयापेक्षा जनावरांचा गोठा बरा! उग्र वास, अस्वच्छ वॉर्ड अन् रुग्णांनाच जुंपलंय कामाला; आलबेल असल्याचा दावा फोल

पुण्यातील येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात मनोरुग्णांकडून स्वच्छतेची कामं करुन घेतली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार साम टीव्हीने समोर आणला होता. या बातमीची दखल प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या अधीक्षकांनी आणि आरोग्य उपसंचालकांनी घेतली आहे. रुग्णालय अधीक्षकांनी या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलंय. तर उपसंचालकांनीही दोषी असलेल्यांवर कारवाईसाठी हालचाली सुरू झाल्या असून कठोर कारवाई केली जाईल असं म्हटलंय. दरम्यान , आरोग्य उपसंचालकांनी येरवडा मनोरुग्णलायची पाहणी केली असता भीषण वास्तव दिसून आलंय. स्वच्छतागृहात अस्वच्छता, उग्र वास आणि ड्रेनेज ब्लॉक झाल्याचा प्रकार उघड झालाय. Inspection reveals unhygienic wards and issues at Pune mental hospital.मनोरुग्णालयात सुधारणा करण्यासाठी रुग्णांकडून स्वच्छता करून घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई साठी दोन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली असल्याचे आरोग्य उपसंचालक भगवान पवार यांनी पत्रकारांना सांगितले.ज्या मनोरुग्णांना आजारातून बरं होण्यासाठी रुग्णालयात पाठवलं जातं त्याच मनोरुग्णांना सफाई कामाला जुंपल्याच्या या प्रकारामुळे संताप व्यक्त होत आहे..आरोग्य उपसंचालक डॉ भगवान पवार यांनी तातडीने येरवडा मनोरुग्णालयाची पाहणी केली. यावेळी रुग्णालयाचे अधीक्षक आणि इतर अधिकारीही उपस्थित होते. या पाहणीत रुग्ण असलेला २७ नंबर वॉर्ड अस्वच्छ दिसला.उग्र वास येत होता. रुग्णांनी बाहेरच शौच केले होते. स्वच्छतागृहात पाणी नव्हते. ड्रेनेज लाईन ब्लॉक झाल्यावर आहेत..रुग्ण असलेल्या वॉर्डची अवस्था जनावरांच्या गोठ्यापेक्षा वाईट होती. अनेक ठिकाणी खिडक्या नसल्याचं दिसून आलंय तर काही ठिकाणी जाळ्या तयार झाल्या होत्या. वॉर्डमधील फरशी अस्वच्छ होती. रुग्णांना तुटलेल्या बेड वर झोपवण्यात आले होते. रुग्ंणाचे कपडे अस्वच्छ होते. मनोरुग्णालयातल्या या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांची भेट घेऊन चौकशी करण्याची मागणी केलीय..एका बाजूला रुग्णालय अधीक्षकांकडून सर्व सुरळीत असल्याचं सांगण्यात येत सारवासारव करण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र रुग्णालयात प्रत्यक्षात मनोरुग्णांना मरणावस्था सहन करावी लागतेय. मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री याकडे लक्ष घालणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.