Ahilyanagar Kalyan Highway: करंजाळे हद्दीत नव्याने बांधलेला अहिल्यानगर–कल्याण महामार्ग खचला; निकृष्ट कामावर संताप, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

पराग जगतापओतूर : अहिल्यानगर–कल्याण राष्ट्रीय महामार्ग करंजाळे (ता.जुन्नर) गावाच्या हद्दीत खचला असून सिमेंटकाँक्रीट रस्त्याचा मोठा भाग अचानक खचून तुटल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे रस्त्याखालील भराव ही खचला असून संपूर्ण सिमेंट काँक्रीटचा लेयर तुटून खाली बसला आहे.एकुणच महामार्गाच्या कामच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..घटनास्थळावरील परीस्सिथिती पाहता सिमेंट काँक्रीटचा पूर्ण पट्टा तडकून अनेक फूट खोल खचल्याचे दिसत आहे. रस्त्याच्या मधी भेगा पडली असून, वाहतुकीस धोका निर्माण झाल्याने प्रशासनाने संबंधित भाग सुरक्षा फिती लावून बंद केला आहे. सध्या या मार्गावरील वाहतूक सावधगिरीने करने गरजेचे आहे..स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या या महामार्गाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट होत आहे. मुसळधार पावसामुळे रस्त्याखालील भराव वाहून गेल्याने संपूर्ण काँक्रीटचा थर तुटून खचल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, रस्ता पूर्ण होण्यापूर्वीच अशी अवस्था झाल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..नागरिकांनी व वाहनचालक आणि प्रवाश्यानी या रस्त्याच्या कामाची उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करून रस्ता बांधकामात वापरण्यात आलेल्या साहित्याची गुणवत्ता तपासावी, दोषी ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच संपूर्ण महामार्गाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. या महामार्गाच्या कामात दर्जेदार साहित्याचा वापर झाला नसावा किंवा तांत्रिक निकषांचे पालन करण्यात आले नसावे. त्यामुळे संबंधित कामाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..दरम्यान, या प्रकारामुळे महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. पावसाच्या पार्श्वभूमीवर खचलेल्या भागाची तातडीने दुरुस्ती करून संपूर्ण कामाची गुणवत्ता तपासावी, अशी मागणी परिसरातील ग्रामस्थांनी केली आहे. नव्याने बांधण्यात येणारा अहिल्यानगर कल्याण महामार्गा पूर्ण होण्यापूर्वीच खचल्याने या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असून, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, प्रशासनाने खचलेल्या भागाजवळून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी सावधगिरी बाळगावी आणि वाहतूक पोलिस व संबंधित विभागाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.