Pune Nashik Highway: आग्रा-पुणे बटाटा वाहतूक करणाऱ्या ट्रकला भीषण आग; दहा लाख रुपयांचे नुकसान, चालकाच्या प्रसंगावधानाने मोठी दुर्घटना टळली

-रवींद्र पाटे नारायणगाव: आग्रा येथून पुणे येथे बटाटा घेऊन निघालेल्या माल ट्रकला आज पहाटे दीड वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. आगीत ट्रकचा पुढील भाग व बटाटा जळाल्याने सुमारे दहा लाख रुपयांचे नुकसान झाले. चालकाने प्रसंगावधान राखून गाडी रस्त्याच्या कडेला उभी केली. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली..ही घटना येथील पुणे- नाशिक बायपास महामार्गावर डिंभे डावा कालव्याच्या जवळ घडली. आगीचे निश्चित कारण समजू शकले नाही. चालक संतोष शर्मा हे आग्रा येथील सुमारे वीस टन बटाटा माल ट्रक मध्ये पुणे येथे घेऊन निघाले होते..दरम्यान आज पहाटे दीड वाजण्याच्या सुमारास माल ट्रकच्या पुढील बाजूकडून धूर येऊ लागल्याने चालक शर्मा यांनी प्रसंगावधान राखत माल ट्रक महामार्गाच्या कडेला उभी केली. त्यानंतर ट्रकच्या पुढील बाजूने पेट घेतला. याबाबतची माहिती त्यांनी नारायणगाव पोलीस स्टेशनला दिली..घटनेची माहिती मिळताच नारायणगाव पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार मंगेश लोखंडे,पोलीस अंमलदार गोविंद केंद्रे,अमोल मिडगुले, प्रथमेश खाडे,आपदा मित्र सुशांत भुजबळ, पोलीस मित्र सुदीप आढाव, गौरव पाटे, पराग वामन, सुनील जाधव आणि सूरज विधाटे,जुन्नर अग्निशमन दलाचे कर्मचारी संतोष रोकडे यांनी मदत कार्य केल्याने माल ट्रकच्या मागील बाजूचे नुकसान टळले. .माल ट्रकचा पुढील भागपूर्ण जळाला. बटाट्याच्या गोणी जळाल्याने बटाट्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास आग विझवण्यात यश आले. दरम्यान महामार्गावर एकेरी वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली.