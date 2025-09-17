Velhe News : खड्ड्यामुळे झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी आई कोमात गेल्याने मुलाची पोलिस ठाण्यात धाव; गुन्हा दाखल करण्याची केली मागणी

वेल्हे, (पुणे) - रस्त्यात पडलेल्या खड्ड्यामुळे दुचाकी वरून पडलेली आई गंभीर जखमी होऊन मेंदूवरील झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर सुद्धा गेल्या पाच दिवसापासून आई कोमात गेल्याने मुलाने वेल्हे पोलीस ठाण्यात धाव घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..याबाबतची सविस्तर माहिती अशी भारती बाळू दसवडकर (वय-५३) राहणार अस्कवडी (ता.राजगड) या व त्यांचा मोठा मुलगा मनोज दसवडकर यांच्या दुचाकीवरून साखर गावामधून अस्कवडी गावाकडे येताना गुरुवार (ता. ११) सप्टेंबर रोजी चेलाडी वेल्हा रोडवर असलेल्या मार्गासनी गावच्या हद्दीत रस्त्यावर असलेल्या खड्ड्यात दुचाकी आपटल्याने भारती यांचा तोल जाऊन त्या रस्त्यावर पडल्या..या अपघातामध्ये त्या गंभीर जखमी झाल्याने त्यांच्यावर पुणे येथील खाजगी दवाखान्यामध्ये उपचार सुरू करण्यात आले. शुक्रवार (ता. 12) रोजी त्यांच्या मेंदूवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली मात्र गेल्या पाच दिवसापासून आई कोमात असल्याने अद्यापही कोणाशी त्या बोलल्या नसून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे..यानंतर भारती यांचा छोटा मुलगा तुषार दसवडकर याने खड्ड्यामुळे आईची प्रकृती गंभीर असल्याचा आरोप करत बुधवार (ता. १७) रोजी वेल्हे पोलीस स्टेशन मध्ये धाव घेत रस्त्याच्या दुरावस्थेला तसेच खड्ड्यांना जबाबदार असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरच थेट कारवाईची मागणी करत गुन्हा दाखल करावा यासाठी अर्ज केला आहे.मात्र रस्ता दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांचा खर्च करणारे अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..राजगड तालुक्यामध्ये किल्ले राजगड, तोरणा मढे घाट तसेच इतर पर्यटन स्थळी हजारो पर्यटक येत असतात तसेच तालुक्यातील विद्यार्थी नोकरवर्ग यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रवास या रस्त्यावरून होत असतो. रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत काही दिवसांपूर्वीच मनसेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष दसवडकर यांनी रस्त्यांमधील खड्ड्यावरती वृक्षारोपण आंदोलन केले होते यानंतर तात्पुरती खड्ड्यांची दुरुस्ती करण्यात आली होती मात्र तरीही अनेक ठिकाणचे खड्डे भरले गेले नसल्याची तक्रार नागरिक करत होते..पावसाळा सुरू होण्याच्या अगोदर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेल्हे चेलाडी रस्त्यावरील खड्डे बुजवून घेऊन साईड पट्ट्या काढणे आवश्यक असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्ता सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना केल्या गेल्या नसल्याने अनेक छोटे-मोठे अपघात झाले असून 14 जुलै रोजी भोरमधील एका युवकाचा रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे अपघाती मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.