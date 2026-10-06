Pune News: वीज तारांच्या ठिणग्यांनी २० गुंठे ऊस भस्मसात; मांजरी खुर्दमधील शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान

-कृष्णकांत कोबल मांजरी खुर्द : वीज वाहक तारांमध्ये घर्षण होऊन निर्माण झालेल्या आगीमुळे येथील शेतकरी अशोक आव्हाळे यांच्या कोलवडी (ता. हवेली) हद्दीतील वीस गुंठे शेतीमधील ऊस जळून खाक झाला आहे. सोमवारी (ता. ५) सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. दरम्यान, पीएमआरडीए अग्निशामक दलाने ही आग आटोक्यात आणण्यात यश मिळविले..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...शेतकरी आव्हाळे यांच्या कोलवडी हद्दीतील शेतीमध्ये आडसाली ऊस लागवड केली आहे. सायंकाळच्या सुमारास शेतकरी अमित आव्हाळे यांना ऊसाच्या शेतातून धूर व आग निघत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी तातडीने शेतमालक अशोक आव्हाळे यांना फोन करून याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर परिसरातील शेतकरी तसेच आव्हाळे कुटुंबातील सदस्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आग मोठ्या प्रमाणात पसरू नये यासाठी उसाच्या मधील भागातील ऊस तोडून अंतर तयार करण्यात आले. तसेच बादल्यांनी पाणी टाकून आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न करण्यात आले..दरम्यान, दुसरे शेतकरी नाथा उंद्रे यांनी वाघोली येथील पीएमआरडीए अग्निशामक दलाला आग लागल्याची माहिती दिली. अर्ध्या तासात अग्निशामक दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. नागरिकांनी प्राथमिक प्रयत्न करून आगीचा फैलाव रोखल्याने मोठे नुकसान टळले. त्यानंतर अग्निशामक दलाने उर्वरित आग पूर्णपणे आटोक्यात आणली..महावितरणचे दुर्लक्ष या परिसरातील वीजवाहक तारांना मोठ्या प्रमाणात झोळ आले आहेत. दोन तारांमध्ये घर्षण होऊन वारंवार ठिणग्या पडत आहेत. यापूर्वी संबंधित वीज कर्मचाऱ्यांकडे याबाबत तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यापूर्वीही वीजवाहक तारांमुळे अशा प्रकारच्या घटना घडल्याचे प्रत्यक्षदर्शी शेतकऱ्यांनी सांगितले.."राज्यात दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना अशा नुकसानीचा सामना करायला लागणे दुर्दैवी आहे. महावितरण प्रशासनाने तक्रार येवूनही वीजवाहक तारांची दुरुस्ती केली नाही. त्यामुळे ही घटना टाळता आली नाही. महावितरणच्या हलगर्जीपणाचा फटका या शेतकऱ्याला बसला आहे. त्याची नुकसान भरपाई महावितरणने द्यावी,"किशोर उंद्रे - माजी उपाध्यक्ष, यशवंत सहकारी साखर कारखाना.MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा."मागील महिन्यात सोसाट्याचा वारा आणि मुसळधार पाऊस यामुळे ऊस भूईसपाट झाला होता. त्याला खर्च करून कसाबसा उभा केला होता. आता पुन्हा दुसरे संकट येवून मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानीची माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींना तसेच पोलिस व महसूल प्रशासनाला दिलेली आहे. तातडीने पंचनामा करून नुकसानभरपाई मिळावी."अशोक आव्हाळे, नुकसानग्रस्त शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.