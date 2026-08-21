मशागत ः मनीषा चौधरी
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प्रेम ः जगण्याची ऊर्जा
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प्रेमातून फुलते माणुसकी
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प्रेम ही एक अशी भावना आहे, जी माणसाला आतून समृद्ध करते आणि जगण्याला खरा अर्थ देते. जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत, मानवी जीवनाचा प्रत्येक टप्पा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात प्रेमाभोवतीच फिरत असतो. मग ते आई-वडिलांचे वात्सल्य असो, मित्रांची साथ, जोडीदाराचे समर्पण असो किंवा समाजाबद्दलची आपुलकी असो, प्रेम प्रत्येक रूपात जीवनाला बळ देते.
प्रेम माणसाला मानसिक आणि भावनिक सुरक्षितता प्रदान करते. आजच्या धावपळीच्या आणि तणावपूर्ण युगात प्रत्येकाला अशा एका विश्वासाच्या व्यक्तीची गरज असते, जी आपल्याला नेहमी समजून घेईल. जेव्हा आपण एखाद्या कठीण संकटात असतो, तेव्हा जवळच्या व्यक्तीने विश्वासाने पाठीवर ठेवलेला हात किंवा ‘मी तुझ्यासोबत आहे’ हा एक शब्दही आपल्याला संकटांशी लढण्याची मोठी ताकद देतो. आपल्या असण्या नसण्याचा कुणाला तरी फरक पडतो, ही गोष्ट सुद्धा प्रेमाची जाणीव करून देणारी आहे. प्रेम नसेल, तर माणूस अथांग गर्दीतही स्वतःला एकटा पडल्यासारखा अनुभवतो. ही एकटेपणाची भावना माणसाला आतून पोखरून टाकते. निरोगी मानसिक आरोग्यासाठी आणि आनंदी जीवनासाठी मनात प्रेम असणे आणि ते मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
प्रेमामुळे माणसातील सहानुभूती आणि माणुसकी जिवंत राहते. प्रेम केवळ व्यक्तीपुरते मर्यादित नसते, तर ते आपल्याला इतरांच्या सुखात सुख आणि दुःखात दुःख मानण्याची निःस्वार्थी वृत्ती शिकवते. जेव्हा आपण अंतःकरणापासून इतरांवर प्रेम करतो, तेव्हा आपल्यातील अहंकार, राग आणि द्वेष पूर्णपणे गळून पडतात. यामुळे समाजात शांतता, बंधुभाव आणि सलोखा निर्माण होतो. ज्या समाजात एकमेकांबद्दल आदर आणि प्रेम असते, तो समाज नेहमी प्रगती करतो.
प्रेम आपल्याला क्षमा करायला आणि तडजोड करायला शिकवते. नात्यांमध्ये छोटे-मोठे वाद होणे स्वाभाविक आहे, पण तिथे जर प्रेमाचा ओलावा असेल, तर मोठे मोठे वादही सहज मिटतात. प्रेम माणसाला अधिक सहनशील, नम्र आणि समजूतदार बनवते. ते आपल्याला स्वतःपलीकडे जाऊन इतरांचा विचार करायला लावते.
प्रेम ही जीवनाची खरी ऊर्जा आहे. जर जीवनातून प्रेम वजा केले, तर आयुष्य केवळ एक नीरस आणि यांत्रिक प्रवास बनेल. आपण सर्वांनी स्वतःवर, आपल्या माणसांवर आणि निसर्गावर भरभरून प्रेम केले पाहिजे. कारण जगात आपण जेवढे प्रेम वाटू, तेवढाच आनंद आपल्याकडे परत येतो. प्रेम हे जगण्यासाठी अमृत असते. प्रेम मिळवण्याचा हक्क प्रत्येकाला असला तरी ते जबरदस्तीने भांडून मिळवण्याची गोष्ट नाही. प्रेम हे निःस्वार्थी भावनेने कमावले जाते. मनात कोणताही आकस न ठेवता प्रेमाचा हा झरा वाहत ठेवूया. कारण अंतिमतः, प्रेम हेच जगण्याचे आणि या जगाला सुंदर बनवण्याचे एकमेव माध्यम आहे. या प्रेमाच्या शक्तीनेच आपले जीवन खऱ्या अर्थाने सुंदर आणि परिपूर्ण होऊ शकते
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मनीषा चौधरी, ९३५९९६०४२९
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