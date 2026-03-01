Pune News: फूलबाजार प्रकल्प आर्थिक संकटात! वाढीव वीजदर, प्रलंबित अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका!

तळेगाव दाभाडे: आशिया खंडातील फुलांची मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेला तळेगाव येथील ‘फ्लोरिकल्चर पार्क’ला सध्या भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. वाढीव वीजदर आणि शासनाकडून प्रलंबित असलेले अनुदान यामुळे येथील फूल उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाच्याच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...फ्लोरिकल्चर पार्कमधील हरितगृहांना लागणारी वीज ही शेती पंपाच्या दराने मिळणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात व्यावसायिक दराने वीज आकारली जात असून तशी देयके येत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे. वीजदर गगनाला भिडल्याने फुलांच्या उत्पादनाचा खर्च कित्येक पटीने वाढला आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करणे स्थानिक उत्पादकांना कठीण जात असून अनेक प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत..बँकांचा तगादाशेतकऱ्यांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन हे प्रकल्प उभे केले. शासनाकडून ठराविक अनुदान मिळणे अपेक्षित होते; मात्र तांत्रिक कारणे आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे हे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. दुसरीकडे, बँकांनी कर्जवसुलीसाठी तगादा लावण्यास सुरुवात केली असून जप्तीच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. “एकीकडे अस्मानी संकट आणि दुसरीकडे असा जाच” अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. या समस्यांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय झालेला नाही..शासनाने तातडीने वीजदरात सवलत द्यावी आणि प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा फ्लोरिकल्चर पार्कमधील शेतकरी संघटनेने दिला आहे. तळेगावची फूलबाजारपेठ टिकवण्यासाठी तातडीने सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.शासनाने २०२३ पासून वीज देयकावर अनुदान दिले होते, मात्र डिसेंबर २०२५ पासून अनुदान बंद करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाची रक्कम २०२६ मध्ये पुन्हा वसुलीसाठी देयकामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे..Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.एकीकडे शासन अनुदान जाहीर करते आणि दुसरीकडे विद्युत विभाग त्याच रकमेची वसुली करतो. देयकाची रक्कम भरली नाही तर थेट वीजजोडणी तोडली जाते. त्यामुळे फुल व्यावसायिक हतबल झाले आहेत. शासनाने तातडीने वीज अनुदान पुन्हा सुरू करावे तसेच मीटर देयकाची आकारणी शेती पंपाच्या दराने करावी, अन्यथा संघटनेच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येईल.- मल्हार ढोले, सचिव, फ्लोरिकल्चर पार्क व फुल उत्पादक असोसिएशन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.