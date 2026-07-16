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कऱ्हाड क्रीडापानमेनसाठीबातमी

कऱ्हाड क्रीडापानमेनसाठीबातमी
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प्राची देवकरचा तांबवेकरांकडून सन्मान

आशियाई स्पर्धेत पटकावले कांस्यपदक; मिरवणूक काढून सत्कार

तांबवे, ता. १६ ः चीन येथे झालेल्या आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनमध्ये किरपे (ता. कऱ्हाड) येथील प्राची अंकुश देवकर हिने तीन हजार मीटर ट्रिपल चेसमध्ये १० मिनिटे ३२ सेकंद या वेळेत स्पर्धा जिंकून कांस्यपदक पटकावले. तिच्या कामगिरीबद्दल तांबवे ग्रामस्थ, आण्णा बाळा पाटील विद्यालय, जिल्हा परिषद शाळा, दक्षिण तांबवे शाळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज तिची गावातून फुलांच्या उधळणीत मिरवणूक काढून सत्कारही करण्यात आला.
गावच्या कमानीपासून मिरवणुकीस प्रारंभ झाला. वाद्यांच्या गजरात काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत प्राचीवर शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी पुष्पवृष्टी केली. गांधी चौक, बाजारपेठ, शाळेच्या परिसरात महिलांनी, शिक्षिकांनी तिचे औक्षण करून तिचे अभिनंदन केले. त्यानंतर येथील आण्णा बाळा पाटील विद्यालयात तिचा सत्कार करण्यात आला.
यावेळी निवासराव पाटील, प्रदीप पाटील, दिलीप पाटील, मुख्याध्यापक विश्वास पाटील, राष्ट्रीय प्रशिक्षक अतुल पाटील, तात्यासाहेब पाटील, सुरेश देसाई, डॉ. विकास पाटील, सुरेश पाटील, दादा शिंदे, अंकुश देवकर, विलास पाटील, दक्षिण तांबवे शाळेचे मुख्याध्यापक आबासाहेब साठे, तांबवे जिल्हा परिषद शाळेचे केंद्रप्रमुख आनंदा धायगुडे, शिक्षक हणमंत काटकर, अंकुश नांगरे, श्रीकांत बाबर, गुणवंत पाटील, खेळाडू निकिता पवार, कृषिसखी महिला मंडळातील सदस्या उपस्थित होत्या.
यावेळी निवासराव पाटील, प्रशिक्षक अतुल पाटील, प्राची देवकर, मुख्याध्यापक पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. सुरेश आडके यांनी सूत्रसंचालन केले. श्री. काटकर यांनी आभार मानले.
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ऑलिंपिकमध्ये पदक मिळवावे

प्राची देवकर हिने अत्यंत खडतर परिस्थितीवर मात करून राष्ट्रीय स्पर्धेपर्यंत मजल मारली आहे. ग्रामीण भागातून तिचा सुरू झालेला प्रवास परदेशापर्यंत पोहोचला आहे. तिच्या यशाने देशाला कांस्यपदक मिळाले आहे. त्यामुळे देशाचे, जिल्ह्याचे, तालुक्याचे आणि गावाचे नाव जागतिक पातळीवर पोहोचले आहे. प्राचीने ऑलिंपिकमध्ये वैयक्तिक पदक पटकावून देशाचे नाव उज्ज्वल करावे, अशी अपेक्षा मान्यवरांनी व्यक्त केली.

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तांबवे ः प्राची देवकर हिचा सत्कार करताना निवासराव पाटील, प्रदीप पाटील, दिलीप पाटील, विश्वास पाटील, अतुल पाटील, तात्यासाहेब पाटील, सुरेश देसाई, डॉ. विकास पाटील, सुरेश पाटील, दादा शिंदे यांच्यासह शिक्षक. (अनिल बाबर ः सकाळ छायाचित्रसेवा)

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