Atul Save : सराव हाच स्पर्धा परीक्षेतील यशाचा मार्ग; ‘सकाळ प्लस स्टडीरुम’ ई-पेपरचे झाले औपचारिक प्रकाशन

पुणे - 'स्पर्धा परीक्षांमधील यश सरावाशिवाय मिळू शकत नाही. नियमित सराव केल्यामुळेच या परीक्षेत यश प्राप्त करता येते,' असे प्रतिपादन ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे यांनी केले. यासाठी 'स्टडीरूम' ही उत्कृष्ट कल्पना आहे, असे ते म्हणाले. केंद्रीय नागरी सेवांमध्ये मराठी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या 'सकाळ प्लस स्टडीरूम' या कल्पनेचे त्यांनी कौतुक केले..सकाळ माध्यम समूह आणि ज्ञानदीप ॲकॅडमीच्या वतीने आयोजित 'सकाळ प्लस स्टडीरूम' या ई-पेपरचे औपचारिक प्रकाशन मंगळवारी सावे यांच्या हस्ते मंत्रालयामध्ये झाले. यावेळी 'सकाळ डिजिटल'चे बिझनेस हेड स्वप्नील मालपाठक, 'सकाळ माध्यम समूहा'च्या रजनी वाघ, 'ज्ञानदीप'चे संचालक महेश शिंदे आदी उपस्थित होते..सावे म्हणाले, की, 'सकाळ स्टडीरूम' ही अत्यंत उत्कृष्ट कल्पना आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा निश्चितपणे फायदा होईल. सरावासाठी आणि या परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना फायदेशीर ठरेल. 'सकाळ'च्या या उपक्रमाचे स्वागत आहे. विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घेऊन यश मिळवावे. ही परीक्षा सरावाशिवाय उत्तीर्ण होऊ शकत नाही. नियमित सरावाने या परीक्षेतील यश सहज साध्य करता येते. 'सकाळ स्टडीरूम'चा उपयोग करून घ्यावा..यूपीएससी, एमपीएससीसह स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तयारीत मदत करण्यासाठी 'सकाळ प्लस स्टडीरूम' हा विशेष साप्ताहिक ई-पेपर प्रसिद्ध केला जात आहे. केंद्रीय प्रशासनामध्ये मराठी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढावे, या हेतूने स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांना अचूक मार्गदर्शन, चालू घडामोडींचे विश्लेषण आणि तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची संधी 'सकाळ प्लस स्टडीरूम'च्या माध्यमातून मिळत आहे..काय आहे 'सकाळ प्लस स्टडीरूम'?स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अचूक मार्गदर्शन व्हावे आणि त्याद्वारे जास्तीत जास्त मराठी विद्यार्थ्यांना यशाचा मार्ग मिळावा, यासाठी 'सकाळ प्लस स्टडीरूम' हे डिजिटल साप्ताहिक प्रसिद्ध केले जात आहे. दर सोमवारी ई-पेपर स्वरुपात ''सकाळ प्लस स्टडीरूम' विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होत आहे. याअंतर्गत ई-पेपरसह दर आठवड्याला तज्ज्ञांचे माहितीपूर्ण वेबिनार, व्हॉट्सॲप स्टडी ग्रुप, सरावाला दिशा देणारे यशस्वी विद्यार्थ्यांचे लेख, करिअरच्या 'प्लॅन बी' पर्यायांची माहिती मिळते..प्रशासनातील मराठी अधिकाऱ्यांचा टक्का वाढवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न 'सकाळ प्लस स्टडीरूम'च्या माध्यमातून आम्ही करत आहोत. याद्वारे विद्यार्थ्यांना बहुमूल्य मार्गदर्शन आणि तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याचे व्यासपीठ अतिशय माफक दरात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.- स्वप्नील मालपाठक, बिझनेस हेड, सकाळ डिजिटल.