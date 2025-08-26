पुणे

Atul Save : सराव हाच स्पर्धा परीक्षेतील यशाचा मार्ग; ‘सकाळ प्लस स्टडीरुम’ ई-पेपरचे झाले औपचारिक प्रकाशन

सकाळ माध्यम समूह आणि ज्ञानदीप ॲकॅडमीच्या वतीने आयोजित ‘सकाळ प्लस स्टडीरूम’ या ई-पेपरचे औपचारिक प्रकाशन मंगळवारी सावे यांच्या हस्ते मंत्रालयामध्ये झाले.
Updated on

पुणे - ‘स्पर्धा परीक्षांमधील यश सरावाशिवाय मिळू शकत नाही. नियमित सराव केल्यामुळेच या परीक्षेत यश प्राप्त करता येते,’ असे प्रतिपादन ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे यांनी केले. यासाठी ‘स्टडीरूम’ ही उत्कृष्ट कल्पना आहे, असे ते म्हणाले. केंद्रीय नागरी सेवांमध्ये मराठी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या ‘सकाळ प्लस स्टडीरूम’ या कल्पनेचे त्यांनी कौतुक केले.

