Solar Scheme Scam: पंतप्रधान सूर्यघर योजनेच्या नावाखाली १२ लाखांहून अधिकांची फसवणूक; राजेंद्र बोहाडेवर घोडेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

घोडेगाव : पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना अंतर्गत सोलर पॅनल बसवून देण्याचे तसेच शासनाकडून मिळणारी सबसिडी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची १२ लाख ४४ हजार रूपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी राजेंद्र महादेव बो-हाडे (रा. घोडेगाव, ता. आंबेगाव. सध्या रा. आळेफाटा, ता. जुन्नर) याच्याविरूध्द भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८ (४) अन्वये घोडेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सोलर पॅनल व शासकीय सबसिडीच्या नावाखाली आणखी नागरिकांची फसवणूक झाली आहे का ? याचा तपास देखील घोडेगाव पोलिसांकडून केला जात आहे. याबाबत लक्ष्मण मनाजी काचोळे (वय - ६७, रा. पिंपळगाव घोडे, ता. आंबेगाव) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बो-हाडे याने आपण पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत सोलर पॅनल बसविण्याचे काम करीत असून, या योजनेअंतर्गत सोलर बसवल्यानंतर शासनाकडून ७८ हजार रूपये सबसिडी मिळते, तसेच योजनेची सर्व कागदपत्रे व प्रक्रिया आपणच पूर्ण करून देतो, असे सांगत फिर्यादींचा विश्वास संपादन करून आरोपीने दोन महिन्यांत फार्महाऊसवर सोलर पॅनल बसवून देण्याचे आश्वासन दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यानंतर फिर्यादीकडून १ लाख ७० हजार रूपये घेण्यात आले..या व्यतिरिक्त राजेंद्र बो-हाडे यांनी महेश सिताराम ढमढेरे यांच्याकडून ४ लाख ८ हजार रूपये, भिवाजी श्रीपत लांडे यांच्याकडून १ लाख ७१ हजार ५०० रूपये, राजाराम कोंडीबा साळवे यांच्याकडून ४६ हजार ५०० रूपये, भारती माणिक जाधव यांच्याकडून २ लाख ३६ हजार २७४ रूपये, अतुल धोंडीबा भवारी यांच्याकडून १ लाख ३० हजार रूपये आणि सुनिल सूर्यकांत झोडगे यांच्याकडून ८२ हजार रूपये असे एकंदीत १२ लाख ४४ हजार २७४ रूपये रोख रक्कम असल्याचे पोलिस नोंदीत नमूद असून, याशिवाय गुगल पे व फोन पेच्या माध्यमातूनही पैसे घेतल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.या प्रकरणाचा पूढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सागर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली घोडेगाव पोलिस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक महेश पवार करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.