पुणे

Solar Scheme Scam: पंतप्रधान सूर्यघर योजनेच्या नावाखाली १२ लाखांहून अधिकांची फसवणूक; राजेंद्र बोहाडेवर घोडेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या नावाखाली सोलर पॅनल व सबसिडीचे आमिष दाखवून घोडेगाव परिसरातील नागरिकांची तब्बल १२ लाख ४४ हजारांची फसवणूक; राजेंद्र बो-हाडेवर गुन्हा दाखल
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Fraud of ₹12.44 lakh in the name of PM Surya Ghar Yojana and Solar Panel Subsidy in Ghodegaon

esakal

चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
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घोडेगाव : पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना अंतर्गत सोलर पॅनल बसवून देण्याचे तसेच शासनाकडून मिळणारी सबसिडी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची १२ लाख ४४ हजार रूपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी राजेंद्र महादेव बो-हाडे (रा. घोडेगाव, ता. आंबेगाव. सध्या रा. आळेफाटा, ता. जुन्नर) याच्याविरूध्द भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८ (४) अन्वये घोडेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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