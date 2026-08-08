पुणे

कुलगुरू प्रा. प्रकाश महानवर यांना

कुलगुरू प्रा. प्रकाश महानवर यांना
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प्रा. प्रकाश महानवर
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कुलगुरू प्रकाश महानवर यांना मानद कर्नल दर्जा
सोलापूर, ता. ८ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. प्रकाश महानवर यांना एन.सी.सी. संचालनालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे अतिशय मानाचा ‘मानद कर्नल’ हा सन्माननीय दर्जा प्रदान करण्यात येणार आहे. हा गौरव प्रदान करण्याचा सोहळा सोमवारी (ता. १०) सकाळी १०:३० वाजता विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीतील ‘अहिल्या भवन’ येथील अधिसभा सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. अतुल लकडे यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.

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