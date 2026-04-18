Pune Khed Kadadhe News: कडधे येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरात १३९५ दाखल्यांचे वाटप, नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ

चास : महसूली मंडळातील नागरिकांना शिबाराच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लाभ देणेसाठी प्रशासनाने तत्परतेने काम गरणे गरजेचे असून शिबीराच्या ठिकाणीच शक्य तेवढी प्रकरणे निकाली निघाली पाहिजेत असे स्पष्ट मत प्रांतअधिकारी अनिल दौंडे यांनी कडधे ( ता. खेड ) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरात व्यक्त केले..छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अंतर्गत खेड तालुक्यातील वेताळे, वाडा व कुडे बु मंडळ भागातील गावांचे संयुक्त शिबीर श्री क्षेत्र खंडोबा देवस्थान कडधे येथील सभागृहात शुक्रवार ता. 17 रोजी आयोजीत करण्यात आले होते. प्रांत अधिकारी अनिल दौंडे व तहसिलदार प्रशांत बेडसे पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली आयोजित शिबीरात महसूल विभागाच्या तसेच इतर शासकीय विभागांच्या प्रमुख योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे अनुषंगाने शासन आपल्या दारी हा संकल्प ठेवून वेगवेगळे विभागांचे स्टॉल उभारण्यात आले होते.शिबीराच्या माध्यमातून खालील प्रमाणे शासकीय योजनांचा लाभ तिन्ही मंडळाच्या पंचक्रोशीतील नागरिकांना देण्यात आला..ई फेरफार प्रणाली अंतर्गत एकूण 69 फेरफार तसेच 120 नागरिकांना 8 अ व 250 नागरिकांना 7/12 ववितरीत करण्यात आले. 6 कुटुंबाना रेशन कार्ड वाटप, पीएम किसान अंतर्गत 17 लाभार्थ्यांची नोंदणी, संजय गांधी निराधार योजनेचे 46 व श्रावणबाळ योजनेचे 51 लाभार्थी यांना लाभ मंजूर प्रमाणपत्र देण्यात आले. 290 शालेय विद्यार्थ्यांना डोमासाईल व जात प्रमाणपत्र,155 नागरिकांना उत्पन्नाचे दाखले असे एकूण 1395 दाखले मान्यवरांचे हस्ते वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमांतर्गत गुंडाळवाडी येथील एक पाणंद रस्ता ग्रामस्थ व महसूल अधिकारी यांच्या विशेष प्रयत्नातून खुला करण्यात आला. कृषी विभागकडून एकूण 33 शेतकऱ्यांना महाविस्तार ऍप डाऊनलोड करून देणेत आले. महिला व बालविकास विभागाकडून देखील त्यांच्या योजनांची माहिती लाभार्थ्यांना देण्यात आली. .या शिबीरासाठी उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे, तहसिलदार प्रशांत बेडसे, जिल्हा परिषद सदस्य समीर सुपे, पंचायत समिती सदस्य कविता राक्षे, मनिषा हिले, दिनेश हांडे, शिवसेनेचे उपतालुका प्रमूख संजय घनवट, युवा नेते मृण्मय काळे, संदिप घनवट, विठ्ठल वनघरे, नायब तहसिलदार राम बिजे, निवडणूक नायब तहसीलदार मनिषा खैरे, वेताळे मंडळाचे मंडळ अधिकारी शितल शेवाळे, कुडे बु मंडळ अधिकारी शांता बाणखिले, वाडा मंडळ अधिकारी सविता घुमटकर तसेच विविध विभागाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मंडळ अधिकारी शितल शेवाळे यांनी केले तर आभार नायब तहसीलदार राम बीजे यांनी मानले.