पुणे

Pune Khed Kadadhe News: कडधे येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरात १३९५ दाखल्यांचे वाटप, नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ

कडधे येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरात महसूल व विविध शासकीय विभागांच्या योजनांचा एकाच छताखाली लाभ; प्रांताधिकारी अनिल दौंडे यांचा शिबिरातच प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर
कडधे ( ता. खेड ) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरात दाखल्यांचे वितरण करतान मान्यवर.

Sakal

राजेंद्र लोथे
Updated on

चास : महसूली मंडळातील नागरिकांना शिबाराच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लाभ देणेसाठी प्रशासनाने तत्परतेने काम गरणे गरजेचे असून शिबीराच्या ठिकाणीच शक्य तेवढी प्रकरणे निकाली निघाली पाहिजेत असे स्पष्ट मत प्रांतअधिकारी अनिल दौंडे यांनी कडधे ( ता. खेड ) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरात व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
