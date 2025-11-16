Prashant Damle : ‘दामले रंगभूमीची तपश्चर्या करणारा कलाकार’ आशिष शेलार; दामलेंचा विक्रमी १३,३३३ वा प्रयोग सादर!

पुणे : ज्येष्ठ अभिनेते प्रशांत दामले यांनी त्यांचा वैयक्तिक विक्रमी १३,३३३ वा प्रयोग रविवारी बालगंधर्व रंगमंदिरात सादर केला. सकाळ माध्यम समूहातर्फे आयोजित ‘हाऊसफुल्ल प्रशांत दामले महोत्सवा’ची सांगता या प्रयोगाने झाली. ‘पल्लोड’ने हा महोत्सव प्रस्तुत केला होता; तर ‘पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स’ हे या महोत्सवाचे सहयोगी प्रायोजक होते. या प्रयोगावेळी दामले यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी शेलार बोलत होते. याप्रसंगी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, प्रशांत दामले यांच्या पत्नी गौरी दामले, ‘पल्लोड’चे मालक सुरेश पल्लोड, रुपेश पल्लोड, ‘पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स’चे मुख्य आर्थिक व कार्यपालन अधिकारी आदित्य मोडक, ‘सकाळ’चे मुख्य विपणन अधिकारी रुपेश मुतालिक आदी उपस्थित होते..‘‘प्रशांत दामले यांनी ४२ वर्षांच्या कारकिर्दीत १३,३३३ प्रयोग केले. यासाठीची ऊर्जा त्यांनी कुठून आणली, असा प्रश्न पडतो. या ऊर्जेचे रहस्य आमच्यासारख्या राजकारणातील व्यक्तींनाही सांगा. राजकारणात मनाविरुद्ध एखादी घटना घडली; तर आम्हालाही अभिनय करावा लागतो. हा अभिनय अधिक कसदार होण्यासाठी राजकारण्यांना शिकवावा’’, अशी मिस्कील टिप्पणी पाटील यांनी केली. ‘दामले यांच्या संवेदनशीलतेला सलाम करतो’, असेही ते म्हणाले..रत्नागिरी-बळीराजाचे हित लक्षात घेऊन कर्जमाफीचा निर्णय.दामले म्हणाले, ‘‘माझ्या आजवरच्या प्रवासात सहकलाकारांचा मोठा वाटा होता. माझी पत्नी गौरी दामले हिचाही महत्त्वाचा सहभाग आहे. आज या क्षणी मला माझ्यासाठी काही नको; मात्र निर्माते, कलाकार आणि प्रेक्षकांसाठी म्हणून तरी राज्य सरकारने महाराष्ट्रभरातील नाट्यगृहांची परिस्थिती सुधारण्याचे काम वेगाने पुढे न्यावे, अशी विनंती मी नाट्य परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून करतो. नाट्यगृहांच्या देखभालीची जबाबदारी आमच्यावर दिली, तर आम्ही ती सक्षमपणे पार पाडू.’’ अभिनेते संकर्षण कऱ्हाडे यांनी सूत्रसंचालन केले..दामले यांची मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदतमराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत म्हणून प्रशांत दामले यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला १३ लाख ३३ हजार ३३३ रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय यावेळी जाहीर केला. या रकमेचा धनादेश दामले यांनी आशिष शेलार आणि चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला..‘सिंधू-रत्न समृद्ध’ योजनेमध्ये भ्रष्टाचार.शेलार यांची शाब्दिक फटकेबाजीआशिष शेलार यांनी आपल्या भाषणात मार्मिक टिप्पणी करत शाब्दिक फटकेबाजी केली. ‘‘प्रशांत दामले हे लकबी, शब्दफेक, हावभाव, टायमिंग यांचे बादशहा आहेत. दामले यांच्या लकबी पाहता ते राजकारणात आल्यावर संजय राऊत यांनी काय केले असते? दामले राजकारणात आले असते तर राज ठाकरे यांची वाट लागली असती. संवादफेक पाहून अजित पवार यांना प्रश्न पडला असता की माझ्यापुढे कोण गेले? चेहऱ्यावरचा निरागस भाव पाहून आमच्या देवेंद्र फडणवीस यांनाही प्रश्न पडला असता. ‘शिकायला गेलो एक’मधील दामले यांनी साकारलेला शिक्षक किती पटकत विद्यार्थ्यामुळे बदलला, हे पाहून उद्धव ठाकरे यांनीही डोके खाजवले असते. त्यामुळे दामले राजकारणात आले नाहीत, हे बरेच झाले’’, असे शेलार यांनी म्हणताच सभागृहात हास्यकल्लोळ उसळला. ‘‘गौरी दामले यांची लोकप्रियता पाहता त्यांना आगामी निवडणुकांसाठी स्टार प्रचारक म्हणून घ्यायला हरकत नाही’’, असेही ते मिस्कीलपणे म्हणाले..राज्य सरकारची स्वस्त दरातील नाटक योजनाआपल्या कला-संस्कृतीचे संवर्धन व्हावे, या उद्देशाने येत्या वर्षभरात राज्यातील सर्व भागातील सर्व प्रकारच्या सभागृहांमध्ये मराठी नाटके ५० रुपयांमध्ये दाखवले जातील, अशा योजनेची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी यावेळी केली. ‘कलाकारांना नाटकाचे पूर्ण मानधन दिले जाईल’, असे आश्वासनही त्यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.