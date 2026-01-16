पुणे

Pune Municipal Election Result: राष्ट्रवादीतून काँग्रेसमध्ये गेलेल्या प्रशांत जगताप यांचा भाजपला धक्का, मित्राचा पराभव करत मारली बाजी

Pune Municipal Election Result 2026: पुण्यातील प्रभाग क्रमांक १८ ड मध्ये काँग्रेसच्या प्रशांत जगताप यांनी विजय मिळवलाय. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानं नाराज झाल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.
PMC Election Result

Pune Municipal Election Result

esakal

सूरज यादव
Updated on

PMC Election Result: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानं नाराजी व्यक्त करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या प्रशांत जगताप यांचा विजय झालाय. या विजयाने पुण्यात काँग्रेसनं खातं उघडलंय. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशांत जगताप यांनी काँग्रेस प्रवेश केल्यानं त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. त्यांच्या विरोधात भाजपकडून एकेकाळी त्यांच्यासोबत काम केलेल्या अभिजित शिवरकर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Sharad Pawar
Ajit Pawar
pune
NCP
election
PMC Election

Related Stories

No stories found.