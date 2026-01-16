Pune Municipal Election Result: राष्ट्रवादीतून काँग्रेसमध्ये गेलेल्या प्रशांत जगताप यांचा भाजपला धक्का, मित्राचा पराभव करत मारली बाजी

PMC Election Result: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानं नाराजी व्यक्त करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या प्रशांत जगताप यांचा विजय झालाय. या विजयाने पुण्यात काँग्रेसनं खातं उघडलंय. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशांत जगताप यांनी काँग्रेस प्रवेश केल्यानं त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. त्यांच्या विरोधात भाजपकडून एकेकाळी त्यांच्यासोबत काम केलेल्या अभिजित शिवरकर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती..प्रशांत जगताप यांनी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या शिवरकरांचा पराभव केला. प्रभाग क्रमांक १८ ड मध्ये निवडणूक अटीतटीची बनली होती. या लढतीत प्रशांत जगताप यांनी बाजी मारली. त्यांच्या विरोधात पराभूत झालेले अभिजित शिवरकर हे माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर यांचे सुपुत्र आहेत..मुंबईत पहिला विजय काँग्रेसचा, भाजपचे नवनाथ बन, तेजस्वी घोसाळकर विजयी; आतापर्यंत कुणी मारली बाजी?.प्रशांत जगताप आणि अभिजीत शिवरकर यांनी एकेकाळी सोबत काम केलंय. प्रशांत जगताप काँग्रेसमध्ये येताच शिवरकर यांनी काँग्रेसला रामराम करत भाजप प्रवेश केला. त्यांना भाजपने प्रशांत जगताप यांच्याविरोधातच मैदानात उतरवलं होतं. मात्र या लढतीत प्रशांत जगताप यांनी बाजी मारली असून अभिजीत शिवरकर यांना पराभवाचा धक्का बसला..प्रशांत जगताप हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष होते. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना निसटता पराभव स्वीकारावा लागला होता. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे नाराज झालेल्या प्रशांत जगताप यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. वानवडी हा काँग्रेस राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आहे. पण शिवरकर यांनी भाजप प्रवेश केल्यानं इथली निवडणूक चुरशीची झाली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.