अप्रतिम! पुणेकरानं 50 हजार तुकड्यातून साकारला चंद्राचा 'मुखडा'

पुणे : पुण्यातील 16 वर्षीय प्रथमेश जाजू याने चंद्राचे 50,000 सुंदर आणि त्रिमितीय(detailed three-dimensional images) फोटो काढले आहे. स्वत:ला हौशी शास्त्रज्ञ माननारा प्रथमेश सांगतो की, ''जवळपास 18 GB पेक्षा जास्त साईजमधील हे फोटो मोठ्या संख्येने डाऊनलोड करताना त्याच्या लॅपटॉपचा प्रोसेसर जवळपास खराब झाला असता. त्यानंतर अखेर सर्व प्रयत्नांनतर डाऊलडोड झालेला फोटो जवळपास 50 मेगापिक्सेलचा होता. मोबाईलमध्ये हे फोटो पाहाण्यासाठी त्याने त्यांची साईज कमी केली. फोटोग्राफीमध्ये दोन फोटो एकत्र करुन कम्पोजिंग टेक्निक नेहमी वापरली जाते, ज्यामध्येएकाच ठिकाणीवरील वेगवेगळे घटक घेऊन अभासी प्रतिमा तयार केली जाते.'' या 50000 फोटोंना एकमेकांवर ठेवल्यानंतर जी आभासी आणि स्पष्ट दिसणारी प्रतिमा त्याने तयार केली आहे. त्यालाच ''HDR last quarter mineral Moon'' असे नाव जाजूने दिले आहे. या फोटोमध्ये चंद्राच्या तपकिरी आणि निळ्या -राखाडी छटा चित्रित केल्या असून चंद्राच्या पृष्ठभागावरील वेगवेगळ्या रचना स्पष्ट दिसत आहे. एक्सिट्रीमली हाय रिझोल्युशनमधील फोटोमध्ये चंद्रवरील(Craters) खडकाळ भागही स्पष्टपणे दिसत आहे.(prathamesh Jaju from Pune Create Amazing Pictures of Moon by Processing 50000 Images of 186 GB size)

''मी 1,500 mm वर 38 पॅनेल आणि 3,000 mm फोकल लांबीसह 1.2 मेगापिक्सेल ZWO ASI120MC-S या अस्ट्रोनॉमी कॅमेरामध्ये (astronomy camera) हा फोटो काढला असल्यामुळे ती 50 मेगापिक्सेल इतकी मोठ्या साईजमध्ये बनली आहे. अशी माहिती जाजूने त्याच्या इन्टाग्राम अकांऊटवरुन दिली आहे. त्यांने सेलेस्ट्रॉन 5 कॅसग्रीन ऑप्टिकल ट्यूब असेंबली (Celestron 5 Cassegrain Optical Tube Assembly)(ज्या टेलिस्कोपवर ऑप्टिक ट्रायपॉडवर ठेवलेले आहे ) देखील वापरला आहे.

जाजूने काढलेल्या या फोटोचे अनेक इन्टाग्राम युजरने कौतूक केले आहे. पुजा तोलिया हिने या फोटो 'सुंदर' फोटो असल्याची कमेंट केली आहे. पुजा स्वत:ला स्टार गेजर म्हणते आणि तिच्या इन्स्टा अकांऊटवर चंद्राचे अनेक फोटो पोस्ट केले आहेत. इन्स्टावर birds.bees.trees.things अकांउटवरुन एकाने 'अतिशय अविश्वसनीय' फोटो तयार केला आहे अशी कॉमेंट केली आहे.

पोर्णिमेच्या एका आठवड्यानंतर अर्धचंद्र कोर दिसते. ती चंद्र कोर अर्धी सुर्याच्या प्रकाशाने उजळेली असते तर अर्धी स्वत;च्या सावलीमुळे झाकलेली असते. पृथ्वीवरुन पाहिले असता आपल्याला सुर्याच्या प्रकाशात उजळलेली बाजू दिसते त्यालाचा आपण चंद्र कोर म्हणतो. मध्यरात्री हा चंद्र उगवतो, पहाटेच्या सुमारास आकाशात सर्वात वर येतो आणि दिवसा मध्यान्हाच्या वेळी तो मावळतो.

