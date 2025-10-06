पुणे

Pravin Darekar : नागरिकांचा फायदा अन्‌ सरकारचे पाठबळ; स्वयंपुनर्विकासाबाबत प्रवीण दरेकर यांचे मत

Self Redevelopment : स्वयंपुनर्विकासामध्ये नागरिकांना अधिक फायदा होत असल्याने, सोसायट्यांनी पुढे यावे, तसेच स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यभरातील मोडकळीस आलेल्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला गती मिळेल, असे आवाहन प्रवीण दरेकर यांनी केले.
पुणे : ‘स्वयंपुनर्विकासामध्ये नागरिकांना अधिक फायदा होतो. राज्य सरकारचे पाठबळही मिळते. त्यामुळे सोसायट्यांनी स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढे यावे,’’ असे आवाहन विधान परिषदेतील गटनेते आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ आणि स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी रविवारी केले.

