Pravin Darekar : नागरिकांचा फायदा अन्‌ सरकारचे पाठबळ; स्वयंपुनर्विकासाबाबत प्रवीण दरेकर यांचे मत

पुणे : ‘स्वयंपुनर्विकासामध्ये नागरिकांना अधिक फायदा होतो. राज्य सरकारचे पाठबळही मिळते. त्यामुळे सोसायट्यांनी स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढे यावे,’’ असे आवाहन विधान परिषदेतील गटनेते आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ आणि स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी रविवारी केले..पुणे : ‘स्वयंपुनर्विकासामध्ये नागरिकांना अधिक फायदा होतो. राज्य सरकारचे पाठबळही मिळते. त्यामुळे सोसायट्यांनी स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढे यावे,’’ असे आवाहन विधान परिषदेतील गटनेते आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ आणि स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी रविवारी केले.महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमासाठी दरेकर पुण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. .Pune News : लोहगावमध्ये राष्ट्रवादीच्या गटांमध्ये वाद, आमदार पठारे यांना धक्काबुक्की.या वेळी महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन उपस्थित होते. दरेकर म्हणाले, ‘‘स्वयंपुनर्विकासाला गती मिळावी, यासाठी सरकारकडून एक समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादरही केला आहे. त्यामध्ये स्वयम् आणि स्वयं-समूह पुनर्विकासासाठी प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी शिफारस केली होती. ती सरकारने मान्य करीत प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. अनेक सवलती देऊ केल्या आहेत..या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यात मोडकळीस आलेल्या, जुन्या झालेल्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासंदर्भात मोठे काम होणार आहे. सरकारचेही त्याला पाठबळ आहे. जसे मुंबईमध्ये स्वयंपुनर्विकासाला चालना मिळाली, तशीच चालना आता पुण्यासह राज्यभरात देण्याचे काम होणार आहे.’मुंबईमध्ये एक हजार ६०० स्वयंपुनर्विकासासाठीचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ४६ प्रस्तावांना कर्ज पुरवठ्यास मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी १६ इमारतींचा पुनर्विकासाचे काम झाले असल्याचे दरेकर यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.