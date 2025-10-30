Crime: असा पुरूष हवाय जो मला आई बनवेल...! पुण्यात 'प्रेग्नेंट जॉब घोटाळा' उघडकीस, लाखोंची फसवणूक, वाचा नेमकं प्रकरण...

सोशल मीडियाच्या या झगमगाटीच्या जगात आजकाल विविध नोकऱ्यांचे घोटाळे फोफावत आहेत. पुण्यातील एका ४४ वर्षीय कंत्राटदाराची कहाणी खरोखरच भयावह आहे. बनावट जाहिरातीला बळी पडून त्याने लाखोंचे नुकसान केले. सोशल मीडियावरील जाहिरातीत एका महिलेने लिहिले होते, "मला असा पुरूष हवा आहे जो मला आई बनवू शकेल." महिलेने गर्भधारणा केल्यास २५ लाख रुपयांचे बक्षीस देण्याचे आश्वासन होते. पण प्रत्यक्षात तो एक सापळा होता. ज्यामुळे कंत्राटदाराचे ११ लाख रुपये गमवावे लागले. ही घटना वाचून तुम्हालाही हादरा बसेल..तक्रारदाराला जेव्हा कळले की, तो सायबर फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा बळी पडला आहे तेव्हा ही फसवणूक उघडकीस आली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. ही घटना केवळ वैयक्तिक कटाचे उदाहरण नाही तर सायबर गुन्हेगारांच्या नवीन धूर्ततेवरही प्रकाश टाकते. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे सर्व सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू झाले. पुण्यातील हडपसर भागात राहणाऱ्या या कंत्राटदाराला फेसबुकवर एक जाहिरात दिसली. .Crime: हत्या कशी करायची? इंटरनेटवरून पद्धत शिकली; मास्टरमाइंड कट रचून दाजीला संपवलं, मेव्हणीनं असं का केलं?.जाहिरातीत एका आकर्षक महिलेचा फोटो होता जी गर्भवती राहू शकत नसल्याचा आरोप होता. जाहिरातीत ती म्हणाली, "मला मूल हवे आहे, पण नवरा नको. जो पुरुष मला तीन महिन्यांत गर्भवती करेल त्याला २५ लाख रुपये, गाडी आणि घरात वाटा मिळेल. मला असा पुरुष हवा आहे जो मला आई बनवू शकेल. मला मातृत्वाचा आनंद देऊ शकेल. तो शिक्षित आहे की नाही, तो कोणत्या जातीचा आहे, तो गोरा आहे की काळा आहे याची मला पर्वा नाही, असं लिहिलं होतं..आर्थिक अडचणीत असलेल्या कंत्राटदाराला वाटले की, पैसे कमविण्याचा हा एक सोपा मार्ग आहे. त्याने जाहिरातीच्या शेवटी दिलेल्या नंबरवर कॉल केला. कॉल करणाऱ्याने स्वतःची ओळख "प्रेग्नंट जॉब्स" नावाच्या कंपनीत सहाय्यक म्हणून करून दिली. त्याने सांगितले की, तो त्या महिलेसोबत राहून काम सुरू करण्यापूर्वी तिला कंपनीत नोंदणी करावी लागेल आणि ओळखपत्र द्यावे लागेल. त्यानंतर कंत्राटदाराकडून नोंदणी शुल्क, ओळखपत्र शुल्क, पडताळणी शुल्क, जीएसटी, टीडीएस, प्रक्रिया शुल्क इत्यादी विविध सबबीखाली पैसे मागितले गेले. .याबाबत तपास अधिकाऱ्याने सांगितले की, "तक्रारदाराची इतकी फसवणूक झाली की त्याने सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून ते २३ ऑक्टोबर दरम्यान १०० हून अधिक छोटे व्यवहार केले. एकूण रक्कम ११ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली. ही सर्व देयके यूपीआय आणि आयएमपीएस ट्रान्सफरद्वारे करण्यात आली." तक्रारदाराने प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली तेव्हा फसवणूक करणाऱ्यांनी त्याला ब्लॉक केले. त्यानंतरच त्याला समजले की तो सायबर फसवणुकीचा बळी ठरला आहे. तक्रारीनंतर, बाणेर पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. .Viral : कोणाला पीरियड्स आलेत? विद्यापीठात 4 महिला कर्मचाऱ्यांचे कपडे काढून चेक केले सॅनिटरी पॅड, पुढे जे झालं..धक्कादायक घटना व्हायरल.एका सायबर सुरक्षा अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांपासून देशाच्या विविध भागात "गर्भधारणेच्या नोकरी सेवा" च्या बनावट जाहिराती येत आहेत. २०२२ च्या अखेरीपासून अशा फसवणुकीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. व्हिडिओंमध्ये महिला गर्भवती होण्यासाठी पुरुषाला मोठी रक्कम देण्यास तयार असल्याचा दावा करताना दिसतात. या जाहिरातींमुळे प्रभावित होऊन, पुरुषांकडून प्रथम नोंदणी शुल्क आकारले जाते आणि नंतर वैद्यकीय चाचण्या, कायदेशीर औपचारिकता किंवा सुरक्षा ठेवींसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे आकारले जातात. पैसे मिळाल्यावर, फसवणूक करणारे गायब होतात.".President Droupadi Murmu: मुर्मू यांचे राफेलमधून उड्डाण; सातशे किलोमीटर प्रतितास वेगाचा अनुभव.बिहार, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमधील पोलिसांनी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये अटक केली आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की, हे सायबर गुन्हेगार देशभरातील लोकांची फसवणूक करण्यासाठी सोशल मीडिया आणि बनावट व्हिडिओ जाहिरातींचा वापर करत आहेत. पुणे पोलिसांनी नागरिकांना सोशल मीडियावरील अशा दिशाभूल करणाऱ्या आणि आक्षेपार्ह जाहिरातींना बळी पडू नका. कोणत्याही संशयास्पद लिंक्स, कॉल्स किंवा ऑफरची तक्रार सायबर क्राइम हेल्पलाइन क्रमांक १९३० किंवा www.cybercrime.gov.in वर त्वरित करावी असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.