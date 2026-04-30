Digitization of Documents : आता १८६५ पासूनच्या दस्तांचे डिजिटायझेशन

पुणे - राज्यातील ऐतिहासिक आणि जुन्या अभिलेखांचे जतन करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 'डिजिटायझेशन' प्रकल्पातंर्गत १८६५ ते २००१ या कालावधीतील सर्व महत्त्वाचे दस्तांचे संगणकीकृत करण्यात येत आहे. त्यामध्ये विवाह अभिलेख हे छायाचित्र आणि सीडी स्वरूपातील दस्तऐवजांचा समावेश असून, यामुळे नागरिकांना जुन्या मालमत्तांचे टायटल शोधणे अधिक सोपे होणार आहे..राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये धुळीने माखलेल्या आणि जीर्ण अवस्थेत असलेल्या १८६५ ते २००१ मधील बारनिशी, छापील दस्त आणि विवाह नोंदणीच्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग केले जाणार आहे. तसेच, पुणे येथील शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालयातील १९२७ ते २००१ या कालावधीतील फिल्म, मायक्रोफिल्म आणि सी. डी. स्वरूपातील अभिलेखांचेही डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. यामध्ये केवळ स्कॅनिंगच नव्हे, तर दस्तांचे संवर्धन आणि पुनर्स्थापनाही केली जाणार आहे. या कामासाठी एका खासगी कंपनीची नियुक्ती नुकतीच नोंदणी विभागाने केली आहे..हे सर्व दस्तऐवज केवळ साठवले जाणार नाहीत, तर ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे क्लाउडवर सुरक्षित ठेवले जातील. उच्च दर्जाचे स्कॅनिंग, मेटाडेटा नोंद आणि शास्त्रीय अनुक्रमणिका यामुळे एखादा विशिष्ट दस्त शोधणे अत्यंत जलद होणार आहे, अशी माहिती सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी दिली..नागरिकांना होणारे फायदेई-सर्च प्रणालीवर १८६५ पासूनचे दस्त आता घरबसल्या पाहता येतील.मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना जुने दस्त सहज मिळाल्याने मालमत्तेचा मालकी हक्क तपासणे सुलभ होईल.कागदपत्रे फाटणे, खराब होणे किंवा हरवण्याचा धोका संपणार आहे.डिजिटल बॅकअपमुळे आग किंवा पुरासारख्या आपत्तीतही डेटा सुरक्षित राहील.कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नसल्याने नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.