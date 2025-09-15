पुणे

Ghodegaon News : राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त मुख्याध्यापक शंकरराव घोलप यांचे निधन

राष्ट्रपती पुरस्काराने सन्मानित झालेले शंकरराव रामचंद्र घोलप यांचे (वय-९१) पुणे बाणेर येथे अल्पशा आजाराने निधन झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
घोडेगाव (ता. आंबेगाव) - येथील जनता विद्या मंदिर या शाळेचे माजी मुख्याध्यापक व संस्थेचे माजी सचिव, राष्ट्रपती पुरस्काराने सन्मानित झालेले शंकरराव रामचंद्र घोलप यांचे (वय-९१) पुणे बाणेर येथे अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, तीन मुली, मुलगा, सून, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे.

