Pune News : राष्ट्रपती होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सोहमला मुर्मू यांच्या शुभेच्छा...!

पुणे - राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी विद्यार्थ्यांना विचारले, तुम्हाला भविष्यामध्ये काय बनायचे आहे? कुणी सांगितले डॉक्टर, वैमानिक, लष्कार, पोलिसमध्ये जाणार असल्याची उत्तरे दिली. पण, राष्ट्रपती भवनमध्ये उपस्थित असलेल्या भोरमधील आपटी जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील सोहम पारठे या सहावीतील विद्यार्थ्याने 'मला राष्ट्रपती व्हायचंय,' असे उत्तर दिले..या उत्तराने चकित झालेल्या मुर्मू यांनी 'तू भविष्यात नक्की राष्ट्रपती होशील, पण त्यावेळी तुझ्यासोबत मला फोटो घेण्याची संधी मिळेल की नाही, हे माहिती नाही. म्हणून मी तुझ्यासोबत आजच फोटो घेते.' असे म्हणत त्यांनी सोहमसोबत आपुलकीने फोटो घेतला आणि तो एक्सवर पोस्टही केला..पुणे जिल्हा परिषदेच्या विविध शाळांमधील पन्नास विद्यार्थ्यांना राष्ट्रपती भवन पाहण्याची संधी मिळाली. बालदिना निमित्ताने राष्ट्रपती भवनमध्ये आयोजित कार्यक्रमात हे सर्व विद्यार्थी सहभागी झाले होते, त्यावेळी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधला. पुणे जिल्हा परिषदेच्या 'पुणे मॉडेल स्कूल' या प्रकल्पांतर्गत आयुकाकडून निवडलेले विद्यार्थी दिल्ली दौऱ्याला गेले आहेत..राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर सोहम म्हणाला, 'राष्ट्रपती सोबत माझी भेट होईल असे मला कधीही वाटले नव्हते. राष्ट्रपती यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मी दिलेले उत्तर त्यांना आवडले. त्यांना भेटून मला आनंद झाला. त्यापेक्षाही भोरमध्ये रिक्षा चालवणाऱ्या माझ्या वडिलांनाही खूप आनंद झाला.'याबाबत शिक्षणाधिकारी (योजना) डॉ. सुचिता पाटेकर म्हणाल्या, 'राष्ट्रपती मुर्मू यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सोहमने तत्काळ उत्तर दिल्याने त्यांनाही आश्चर्य वाटले. काही विद्यार्थ्यांसोबत प्रत्यक्ष संवाद साधून राष्ट्रपती यांनी त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीबाबत, शिक्षण आणि इतर आवडीनिवडी बाबत अतिशय आपुलकीने संवाद साधला.'.विद्यार्थ्यांना भारताची संसदीय लोकशाही प्रणाली अवगत व्हावी या उद्देशाने ५० विद्यार्थ्यांना दिल्ली येथे राष्ट्रपती भवन, संसद व इतर महत्त्वाच्या संस्थांच्या भेटीसाठी पाठवण्यात आले आहे. केवळ पुस्तकातून माहिती न मिळवता प्रत्यक्ष अनुभवातून या विद्यार्थ्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण व्हावे. या कुतूहलातून प्रश्न निर्माण व्हावेत व या प्रश्नांच्या उत्तरातून विद्यार्थ्यांना ज्ञान मिळावे हा यामागचा उद्देश आहे. या सर्व उपक्रमांना मिळणारा विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद आम्हाला ऊर्जा देणारा आहे.- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद.