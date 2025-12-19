पुणे

Narayangaon News : वारूळवाडीचा अजिंक्य मेहेर सैन्यदलात लेफ्टनंटपदी

डेहराडून (आयएमए) येथून सैन्य दलाचे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण करून अजिंक्य मेहेर यांनी लेफ्टनंट पदाला घातली गवसणी.
नारायणगाव - इंडियन मिलिटरी ॲकॅडमी डेहराडून (आयएमए) येथून सैन्य दलाचे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण करून वारूळवाडी (ता. जुन्नर) येथील अजिंक्य मेहेर यांनी लेफ्टनंट पदाला गवसणी घातली आहे. त्यांच्या नियुक्तीबद्दल अजिंक्य आणि त्यांच्या पालकांचे नारायणगाव, वारूळवाडी परिसरात कौतुक होत आहे.

