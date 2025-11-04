Sharad Pawar : बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यास प्राधान्य दयावे

बारामती - अतिवृष्टीच्या संकटाने शेतकरी अडचणीत आहे, त्याला पुन्हा उभे करण्यास केंद्र व राज्य सरकारने प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याची अपेक्षा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली. .बारामतीत मंगळवारी (ता. 4) माध्यमांशी बोलताना पवार यांनी ही अपेक्षा व्यक्त केली. शरद पवार म्हणाले, आम्ही काही लोक राज्य व केंद्र सरकारला एआयच्या रस्त्याने जाण्याची गरज आहे हे सांगत आहोत.एआय हे तंत्रज्ञान आता जगाने स्विकारले आहे. शेतीसह आरोग्य, नगरविकास या साठीही हे तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे. ही उपयुक्तता लक्षात घेत सरकारने या बाबतचे निर्णय घ्यायला हवेत, हा आमचा आग्रह आहे..राज्य सरकारने बारामतीतील एआय तंत्रज्ञानाची पाहणी केल्यानंतर पाचशे कोटी रुपये देण्याचा निर्णय जाहीर केला, मात्र या पाचशे कोटीतून कोणाल अर्थसहाय्य केल्याची एकही केस माझ्यापर्यंत अद्याप आलेली नाही, माझी काही तक्रार नाही, कदाचित त्यांची या बाबतची प्रक्रीया सुरु असेल, पण वेळीच निर्णय घेतले नाही तर या क्षेत्रातील युवापिढी नाउमेद होते. एआय बाबत केंद्र व राज्याने जाहिरातीच्या माध्यमातून जो निर्णय जाहीर केला आहे, त्याचे मी स्वागत करतो..यंदा निसर्गाचा कोप झाला आहे, शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले, अशा वेळेस संकट आलेल्यांना पुन्हा उभे करणे गरजेचे आहे, राज्य सरकारने या बाबतचे पॅकेज जाहीर केले, दुसरीकडे शेतक-यांनी विमा उतरविला होता, त्याची रक्कम त्यांना तातडीने द्यायला हवी, काही ठिकाणी दोन रुपयांपासून पाच रुपयापर्यत मदत दिली गेल्याच्या काही तक्रारी माझ्याकडे आल्या. या बाबत चौकशी सुरु झाल्याचे समजले, चौकशी करायची ती काहीही करा पण अगोदर शेतक-याला पुन्हे उभे राहण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली..राज्यात सामाजिक ऐक्य कसे राहिल, ही खबरदारी सर्वांनी घ्यायला हवी, विशेषतः सरकारमध्ये जे आहेत, त्यांचे कर्तव्य यात जास्त आहे. मंत्रीमंडळातील एक वरिष्ठ मंत्री जेव्हा धार्मिकता व जातीयवाद वाढेल अस वक्तव्य करतात ते राज्याच्या हिताचे नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.