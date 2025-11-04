पुणे

Sharad Pawar : बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यास प्राधान्य दयावे

राज्य सरकारने बारामतीतील एआय तंत्रज्ञानाची पाहणी केल्यानंतर पाचशे कोटी रुपये देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
Sharad Pawar

Sharad Pawar

sakal 

मिलिंद संगई
Updated on

बारामती - अतिवृष्टीच्या संकटाने शेतकरी अडचणीत आहे, त्याला पुन्हा उभे करण्यास केंद्र व राज्य सरकारने प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याची अपेक्षा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Technology
Farmer
state government
artificial intelligence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com