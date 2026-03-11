Pune News: लांबलेल्या भरतीत ‘खासगी’ लुडबूड! पुणे महापालिकेत सेवकवर्ग विभागाकडे वारंवार चौकशी, तारखा मिळविण्यासाठी तूर्त स्थगित

पुणे : महापालिकेकडून कनिष्ठ अभियंत्यांची १६९ जागांची भरती नवीन परीक्षा केंद्राच्या तारखा मिळविण्यासाठी तूर्त स्थगित केली आहे. याचा गैरफायदा घेत काहीजण महापालिकेत येऊन परीक्षेसंदर्भातील गोपनीय माहिती काढत आहेत. या लुडबुडीमुळे गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. .Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...महापालिकेत कनिष्ठ अभियंत्यांची कमतरता असल्याने विविध विभागांची कामे करताना ताण निर्माण होत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने कनिष्ठ अभियंता भरतीवर जोर दिला आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये १३५ कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती झाली. त्यानंतर आता १६९ जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करून दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला आहे. .या परीक्षेसाठी ४२ हजारांपेक्षा जास्त उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ही प्रक्रिया लवकर न झाल्याने लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत परीक्षा अडकली. त्यानंतर ‘आयबीपीएस’ संस्थेबरोबरचा करार नूतनीकरण करणे व अन्य कारणाने परीक्षा महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वी होऊ शकली नाही..‘टीसीएस’चे केंद्र सलग तीन दिवस उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. मात्र, जूनपर्यंत सलग तीन दिवस केंद्र उपलब्ध होणार नाही. सर्व तारखा बुक झाल्या आहेत, असे कळविल्याने परीक्षा किमान साडेतीन महिने होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे परीक्षा लांबणीवर पडलेली असताना, दुसरीकडे सेवक वर्ग विभागात काही जणांकडून परीक्षा कधी होणार, कशी होणार, कोण घेणार, यासंदर्भात वारंवार माहिती विचारली जात आहे. त्यामुळे परीक्षेची गोपनीय माहिती फुटण्याची शक्यता झाली आहे. महापालिकेची सर्व यंत्रणा ऑनलाइन असल्याने उमेदवारांना ई-मेल, एसएमएसद्वारे वेळोवेळी माहिती दिली जाते. असे असताना काही जणांकडून माहिती विचारून प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.‘कनिष्ठ अभियंता पदाची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही परीक्षा ‘टीसीएस’च्या केंद्रांवर घ्यावी, अशी उमेदवारांची मागणी आहे. मात्र, जूनपर्यंत केंद्राच्या तारखा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यानंतरच परीक्षा होईल. सेवक वर्ग विभागात जे लोक वारंवार चौकशीसाठी येतात, त्यांचा हस्तक्षेप होऊ दिला जाणार नाही. परीक्षा पारदर्शकपणे पार पडेल.- विजयकुमार थोरात, उपायुक्त, सेवक वर्ग विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.