Maharashtra Private School Fee Refund: खासगी शाळांना शुल्क परतावा धोरणाच्या दिशेने एक पाऊल; प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

पुणे : एखाद्या शाळेत प्रवेश घेतला आणि तो रद्द केल्यास संबंधित शाळांकडून शुल्क परत मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. परिणामी पालकांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. हे लक्षात घेऊन राज्यात लवकरच शुल्क परतावा धोरण येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यादृष्टीने शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी पाऊल उचलत प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. हे धोरण ठरविण्यासाठी शिफारशी देण्यासाठी समितीला तीस दिवस देण्यात आले आहेत..उच्च शिक्षणासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (एआयसीटीई) यांचे शुल्क परतावा धोरण आहे. त्यानुसार प्रवेश घेतल्यापासून ठराविक मुदतीत प्रवेश रद्द केल्यास काही रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम विद्यार्थ्याला परत केली जाते. या धोरणाची देशपातळीवर अंमलबजावणी केली जाते. तसेच राज्यात केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने राबवल्या जाणाऱ्या अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतही विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केल्यास शुल्क परतावा केला जातो. मात्र, राज्यातील खासगी शाळांसाठी शुल्क परताव्याचे धोरण अस्तित्वातच नसल्याचे समोर आले आहे. राज्यात शुल्क परतावा धोरण नसल्याने खासगी शाळांकडून पालकांना शुल्क परत दिले जात नाही. पालकांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते. यावर 'सकाळ'च्या माध्यमातून आवाज उठविण्यात आला. 'प्रवेश रद्द केल्यास शुल्क परतावा अनिवार्य' शीर्षकाखाली 'सकाळ'ने सात एप्रिलला बातमी प्रसिद्ध केली. त्यानंतर 'शालेय शुल्क परतावा धोरण लवकरच' अशा शीर्षकाने बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली. हा विषय मांडण्यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आणि त्यांनी हे धोरण ठरविण्याच्या दृष्टीने समिती स्थापन केली आहे..प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय शिक्षण आयुक्तांनी घेतला. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत दिली आहे. या समितीत माजी शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर, धाराशिव जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रवींद्र खंदारे, नाशिक जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रजकर, 'आयकॉन पब्लिक स्कूल'चे राहुल अडसुरे, कळवा येथील 'कावेरीताई पाटील इंग्लिश मीडियम स्कूल'चे देविदास पवार, पालक प्रतिनिधी जयश्री देशपांडे, उरळी कांचन येथील अजिंक्य चॅरिटेबल फाउंडेशनचे कार्यकारी संचालक डॉ. आप्पासाहेब जगदाळे, नाशिक येथील नारायणी फाउंडेशनच्या संचालिका सोनाली भोसले, सिंघानिया ग्रुप ऑफ स्कूलच्या डॉ. रावते श्रीनिवास, डीएव्ही पब्लिक स्कूलच्या जयश्री खांडेकर, बिशप पब्लिक स्कूलच्या मॅकफरसन शेण, सिग्नेट पब्लिक स्कूलच्या मुख्याध्यापिका डॉ. अजिता परभट, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांचा समावेश आहे.