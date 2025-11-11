Pune News : प्रा. अनिल यार्दी यांचे पुण्यात निधन

पुणे - सांगली येथील वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे माजी प्रभारी संचालक प्रा. अनिल रामतीर्थ यार्दी (वय-७७) यांचे पुण्यात निधन झाले. त्यांच्या पश्चात दोन मुली, एक जावई असा परिवार आहे. प्रा. यार्दी हे अलीकडेच पुण्यात स्थायिक झाले होते..इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी क्षेत्रातील एक नामांकित व्यक्तीमत्त्व म्हणून प्रा. यार्दी यांची ओळख होती. पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून (सीओईपी- सध्याचे सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ) त्यांनी १९७१ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स ॲण्ड टेलिकम्युनिकेशनमध्ये बी.ई. पदवी प्राप्त केली..यानंतर ते सांगलीतील वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील इलेक्ट्रॉनिक्स विभागात अधिव्याख्याता म्हणून रुजू झाले. त्यानंतर १९७५मध्ये त्यांनी मुंबईतील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेतून (आयआयटी) एम.टेक ही पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. वालचंद महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक, प्राध्यापक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संगणक विभागाचे प्रमुख, उपप्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य, त्यानंतर महाविद्यालयाला स्वायत्ततेचा दर्जा मिळाल्यानंतर उपसंचालक आणि प्रभारी संचालक म्हणून त्यांनी काम पाहिले..महाविद्यालयातून ऑगस्ट २००९मध्ये ते सेवानिवृत्त झाले. शिवाजी विद्यापीठाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संगणक अभियांत्रिकी विषयांच्या अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. प्रा. यार्दी यांनी पन्नासहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रबंधांसाठी मार्गदर्शन केले आहे.राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये प्रा. यार्दी यांना आमंत्रित सदस्य बोलविण्यात येत असे. केंब्रिज प्रेस आणि ग्रेट ब्रिटनने प्रकाशित केलेल्या ‘२००० आऊटस्टॅंडिंग इंटेलेक्चुअलस् ऑफ द २१ सेंच्युरी’ या चरित्रात्मक संदर्भग्रंथांसाठी त्यांचे नामांकन झाले होते. त्यांनी काही मराठी पुस्तके लिहिली आहेत..वडोदरा येथील एनआरजी टेक्नोलॉजिस्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, कोल्हापूरमधील वर्सटाईल इक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांसह अनेक संस्थांना सल्लागार सेवा देऊन आपल्या कौशल्याचा विस्तार केला आहे. सौरऊर्जेवर पाणी गरम करण्याच्या प्रणालींसाठी इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण युनिट्स आणि वाळू चाचणी मशिन्स विकसित करण्यावरील त्यांचे कार्य वैशिष्ट्यपूर्ण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.