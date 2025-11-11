पुणे

Pune News : प्रा. अनिल यार्दी यांचे पुण्यात निधन

सांगली येथील वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे माजी प्रभारी संचालक प्रा. अनिल रामतीर्थ यार्दी (वय-७७) यांचे पुण्यात निधन झाले.
पुणे - सांगली येथील वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे माजी प्रभारी संचालक प्रा. अनिल रामतीर्थ यार्दी (वय-७७) यांचे पुण्यात निधन झाले. त्यांच्या पश्चात दोन मुली, एक जावई असा परिवार आहे. प्रा. यार्दी हे अलीकडेच पुण्यात स्थायिक झाले होते.

