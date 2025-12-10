पुणे

Professor Recruitment : प्राध्यापक भरती अर्जाची २१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पात्र उमेदवारांना आता २१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.

