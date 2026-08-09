पुणे

पिंपरी कॉलेज कट्टा

पिंपरी कॉलेज कट्टा
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प्रोजेक्ट सीड टू शेड उपक्रम
(डॉ. डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर बिझनेस मॅनेजमेंट, आकुर्डी)
पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ त्यांच्या शिक्षण, समाजसेवा, नेतृत्व, राष्ट्रनिर्माण आणि शाश्वत विकासाच्या दूरदृष्टीला अभिवादन करण्यासाठी व्हीजन टू ॲक्शन मंथ’ उपक्रम सुरू केला. डॉ. डी. वाय. पाटील ॲग्रीबिझनेस करिअर एम्पॉवरमेंट फोरम, ‘सकाळ यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क’ (यिन) व ज्ञानदीप ॲकॅडमी यांचे सहकार्य लाभले. प्रभारी प्राचार्य डॉ. मच्छिंद्र जगताप, उपप्राचार्य डॉ. एस. एन. पाटील, प्रा. दिग्विजय पवार यांच्या समन्वयातून आणि एसीई फोरमचे चेअरमन राजवर्धन एस. ए. करांडे यांच्या संकल्पनेतून उपक्रम सुरू केला. डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. ॲड. महेश शिंदे यांनी यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील बदलती प्रश्नपद्धती, वाढती कठीणता, वाचनगती आणि आकलनक्षमता यांचे महत्त्व सांगितले. शुभम तिजारे (सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा) आणि मानतेश पाटील (उपजिल्हाधिकारी) यांनी मार्गदर्शन केले. वक्तृत्व स्पर्धा, रक्तदान व आरोग्य जनजागृती शिबिर, पर्यावरण संवर्धन उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. ‘प्रोजेक्ट सीड टू शेड’ उपक्रमात देशी वृक्षांच्या बियांचे रोपण केले जाणार आहे. सूत्रसंचालन ‘यिन’ उपाध्यक्षा धनश्री निखाडे यांनी केले. ‘यिन’चे माजी मंत्री राजवर्धन करांडे यांनी आभार मानले.

‘इन्साइट’ राष्ट्रीय परिषद
(एमआयटी आर्टस्, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज, आळंदी)
एमआयटी आर्टस्, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज आळंदी येथील स्टुडंट अफेअर्सतर्फे संशोधन व विकास कमिटीच्या सहकार्याने ‘इन्साइट’ बहुविद्याशाखीय राष्ट्रीय परिषद ऑनलाइन आयोजित केली आहे. ‘इनोव्हेट, सेक्यूर, अनालाइझ, ट्रान्सफॉर्म’ असे परिषदेचे घोषवाक्य आहे. संशोधक, अभियंते विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञान, विश्लेषण, सुरक्षा आणि व्यवसाय नवोपक्रम या क्षेत्रांतील संशोधन सादर करतील.
परिषदेत संगणकशास्त्र, गणित, सांख्यिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स, सायबर सुरक्षा व डेटा सायन्स आणि वाणिज्य व व्यवस्थापन अशा चार विषयांतर्गत शोधनिबंध सादर करता येतील. परिषदेचे संयोजन डॉ. सुनील महाजन, डॉ. कीर्ती रासकर आणि शीतल शेवकरी यांनी केले आहे.

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