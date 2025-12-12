पुणे

Pune News : महापालिकेतील ६०० जणांना पदोन्नती

पुणे महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या २९ अधिकाऱ्यांसह सुमारे ६०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचे आदेश देण्यात आले.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या २९ अधिकाऱ्यांसह सुमारे ६०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचे आदेश देण्यात आले, तर अनुकंपा तत्त्वानुसार व लाडे पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ६३२ कर्मचाऱ्यांच्या वारसांचीही नियुक्तीही करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Employees
Promotion
Pune Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com