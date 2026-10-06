Shirur Crime : जागेचा वाद विकोपाला! भाडोत्री शुटर्सनी जागा मालकाऐवजी त्याच्या कामगारालाच घातल्या गोळ्या, कामगाराचा घटनास्थळीच मृत्यु

शिरूर - कारेगाव (ता. शिरूर) येथील दोन तालेवार घराण्यातील जागेचा वाद विकोपाला गेल्यानंतर, एकाला संपविण्यासाठी सराईत अशा शार्प शुटर गॅंगकडे संबंधिताला गोळ्या घालून ठार मारण्याची सुपारी देण्यात आली. मात्र, भाडोत्री शुटर्सनी जुजबी माहितीच्या आधारे जागा मालकाऐवजी त्याच्या कामगारालाच गोळ्या घातल्या. दोन बड्या घराण्यातील जागेचा वाद निरपराध कामगाराच्या जीवावर बेतल्याचे पोलिस तपासातून निष्पन्न झाले आहे. खूनाची सुपारी देणाऱ्यासह गोळीबाराचा कट रचणाऱ्या पाचजणांना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले असले; तरी प्रत्यक्ष घटनास्थळावर गोळीबार करणारे दोघेजण मात्र अद्याप फरारच आहेत..सार्थक संदेश कोहकडे (वय २४, रा. कारेगाव, ता. शिरूर), तुषार अजय तोडकर (वय २६, रा. पेठ, ता. आंबेगाव), संतोष मधुकर मांजरे (वय ३७, रा. मांजरेवस्ती, ता. खेड), विठ्ठल नवनाथ पिकळे (वय २७, रा. कोरेगाव, ता. खेड) व योगेश विलास इडोळे (वय २८, रा. वाशिम) यांना अटक करण्यात आली असून, सार्थक कोहकडे याच्या सांगण्यावरून इतरांनी गोळीबाराचा कट रचल्याचे पोलिस तपासातून स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्थक कोहकडे व विकास माधवराव नवले यांच्यात जागेचा वाद होता..याच वादातून कोहकडेने नवलेच्या हत्येची सुपारी दिली. मात्र, याकामी नेमलेल्या भाडोत्री गुंडांनी जुजबी माहितीच्या आधारे नवले यांच्याऐवजी त्यांच्या पाण्याच्या फिल्टर प्लॅण्टमध्ये काम करणाऱ्या हमजा उस्मान शेख (वय ३९, रा. कारेगाव, ता. शिरूर, मूळ रा. धानोरा काळे, ता. पूर्णा, जि. परभणी) यांच्यावरच गोळीबार केला. डोक्यातून आरपार गोळी गेल्याने त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यु झाला.गेल्या मंगळवारी (ता. २९ सप्टेंबर) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास कारेगावातील साईनगर परीसरातील नवले यांच्या 'समु इंटरप्रायजेस ॲक्वा रिच' या पाण्याच्या प्लॅण्टमध्ये ही थरारक घटना घडली होती. शुटर्सनी गोळीबारापूर्वी रस्त्याने जाणाऱ्या एका महिलेकडे विकास नवले यांच्याबाबत विचारणा केली असता तीने त्यांच्या पाण्याच्या प्लॅण्टकडे अंगुलीनिर्देश केला. त्यावेळी तेथे शेख हे पाणी सोडण्याचे काम करीत होते. हल्लेखोरांनी थेट प्लॅण्टच्या दरवाजात जावून विकास नवले समजून हमजा शेख यांच्यावर जवळून गोळी झाडली. ती त्यांच्या डोक्यातून आरपार गेली..या थरारक घटनेनंतर जिल्हा पोलिस अधिक्षक संदीपसिंग गिल्ल, शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुमार कदम, शिरूरचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, शिक्रापूरचे पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी पथकासह घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली होती.दरम्यान, पोलिसांनी कसून केलेल्या तपासातूनही मृत हमजा शेख यांचे कुणाशीच वैर अथवा वाद नसल्याचे आणि ते अत्यंत प्रेमळ, मायाळू व मनमिळावू असल्याची खात्री पटल्यानंतर आणि त्यांना कुणी मारूच शकत नाही, या त्यांच्या कुटूंबियांच्या ठाम दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी इतर शक्यता अजमावून पाहण्यास सुरूवात केली..रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांसह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानेही समांतर तपास यंत्रणा राबविली. त्यावरून या प्रकरणामागील वेगळीच कुणकूण थेट पोलिसांपर्यंत गेल्यानंतर घटनेच्या दोन दिवसानंतर सार्थक कोहकडे याला संशयावरून ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याकडे केलेल्या चौकशीतून त्याने तुषार तोडकर याला नवले यांच्या खूनाची सुपारी दिल्याचे कबूल केले. त्यानंतर तोडकरला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याने पिंपरी - चिंचवड येथील तडीपार गुन्हेगार संतोष मांजरे याला या खूनाची सुपारी दिल्याचे सांगितले..यावरून मांजरे याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याने योगेश इडोळे, विठ्ठल पिकळे यांच्यासह पवन सुरेश हुंडारे व पृथ्वी उर्फ भैय्या दत्तू जाधव यांच्याशी संगनमत करून विकास नवले याच्या खूनाचा कट रचल्याची कबुली दिली. कटाप्रमाणे पवन हुंडारे व पृथ्वी जाधव यांनी कारेगावातील पाण्याच्या प्लॅण्टमध्ये विकास नवले समजून तेथे काम करणारे हमजा शेख यांच्यावरच गोळी झाडली.प्रथमदर्शनी पोलिसांची या खूनप्रकरणी दिशाभूल झाली तरी देखील पोलिसांनी घटनास्थळाची बारकाईने पाहणी करताना परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेज व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपींची पाळेमुळे खणून काढली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुमार कदम, सहायक पोलिस निरीक्षक महादेव शेलार व अनिल मोरडे, उपनिरीक्षक महेश डोंगरे, निळकंठ तिडके व अविनाश थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेच्या शरद बांबळे, संजय पड्याळ, दीपक साबळे, तुषार पंदारे, जनार्दन शेळके, संजू जाधव, राजू मोमीन, विकास पाटील, सागर धुमाळ, संदीप फड, स्वप्नील गाढवे, हनुमंत ढोबळे, संदीप वारे, अक्षय नवले, अभिमन्यू मोटे, अतुल डेरे, चेतन पाटील, भारत मोहोळ यांच्यासह रांजणागाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यातील विलास आंबेकर, उमेश कुतवळ, दत्तात्रेय शिंदे, योगेश गुंड, संतोष साळुंखे, अमोल रासकर, किशोर शिवणकर, संकेत कवडे या पथकाने ही कारवाई केली..विकास नवले व सार्थक कोहकडे यांच्यात जागेच्या वादातून पूर्ववैमनस्य होते. सुमारे शंभर एकर जागेचा हा वाद असल्याची चर्चा कारेगाव व परिसरात आहे. व्यावसायिक स्पर्धा असलेल्या या कुटूंबात खडी क्रशरच्या व्यवसायातूनही हमरी - तुमरी झाल्याची परिसरात चर्चा आहे. मात्र, बड्या घराण्यांतील हा वाद एका सद्वर्तनी, सत्शील, कष्टाळू कामगाराच्या जीवावर बेतल्याने परीसरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मृत हमजा शेख हे एक साधे, सरळ गृहस्थ, कष्ट करून प्रपंचाचा गाडा हाकत होते..त्यांच्या थोरल्या मुलीचा विवाह झाला असून, पत्नी व दोन मुलांसह, गेल्या दोन वर्षांपासून ते कारेगाव येथे वास्तव्यास होते. परिसरात छोटी - मोठी कामे करून उदरनिर्वाह करणारे हमजा शेख गेल्या सहा महिन्यांपासून विकास नवले यांच्या पाण्याच्या फिल्टर प्लॅण्टवर कामाला होते. कष्ट करून मुलांना शिकवून मोठे करण्याची त्यांची धडपड चालू होती. मोठा मुलगा शिरूर येथे महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असून, दुसरा मुलगाही दहावीत आहे. बड्या धेंडांच्या वादात एक हसते - खेळते कुटूंब उध्वस्त झाल्याने परीसरात व विशेषतः कामगार वसाहतींतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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