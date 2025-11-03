पुणे

Abhay Yojana : मिळकतकर थकबाकीदारांना अभय योजनेचे ‘बक्षीस’

महापालिका प्रशासनाने मिळकतकराच्या थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबवून ‘बक्षीस’ देण्याची तयारी सुरू केली आहे.
Property Tax
Property Taxsakal
​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेची निवडणूक अवघ्या दोन-तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेली असताना महापालिका प्रशासनाने मिळकतकराच्या थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबवून ‘बक्षीस’ देण्याची तयारी सुरू केली आहे.

