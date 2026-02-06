Property Tax : विरोधामुळे मिळकतकर वाढीचा निर्णय लांबणीवर; स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव पुढे ढकलला

पुणे - पुणे महापालिका प्रशासनाने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकरात १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. आज त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित होते. पण त्यास विविध राजकीय पक्षांकडून विरोध झाल्याने आज (ता. ६) हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. .महापालिकेने यापूर्वीच २०१६ मध्ये ११ टक्के मिळकतकरात वाढ करण्यात आली होती. गेल्या १० वर्षापासून करवाढ झालेली नाही. त्यानंतर अनेकदा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर प्रशासनाने ठेवला होता, पण तो नगरसेवकांनी फेटाळून लावला होता.गेल्या चार वर्षापासून प्रशासकाच्या माध्यमातून कामकाज सुरु आहे, पण प्रशासनानेही मिळकतकर वाढीचा निर्णय घेतला नाही. पण आता नेमकी महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर प्रशासनाने मिळकतकरात १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता..गेल्या आठवड्याभरापासून विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्थांनी या करवाढीला विरोध केला. महापालिकेने थकबाकी वसूल करावी, नवीन मिळकतींची कर आकारणी करावी यातून उत्पन्न वाढले. प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करून नये अशी मागणी करण्यात आली होती..नियमानुसार २० फेब्रुवारीपूर्वी कर वाढीचा निर्णय आवश्यक असल्याने, आज स्थायी समितीच्या बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे लक्ष लागले होते. पण त्यास विरोध होत असल्याने प्रस्ताव पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, मिळकतकरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे होता, पण त्याबाबत अनेकांची वेगवेगळी मते असल्याने त्याचा निर्णय पुढील आठवड्यातील बैठकीत करण्याचे ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.