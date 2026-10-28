पुणे

Pune Crime : आयुर्वेदिक मसाज पार्लरच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय, पती-पत्नीला अटक

वडगाव बुद्रूक परिसरातील एका निवासी इमारतीत 'सोहम आयुर्वेदिक उपचार केंद्र' या मसाज पार्लरवर नऱ्हे पोलिसांनी छापा टाकून पीडित महिलांची केली सुटका.
Pune crime

Pune crime

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - वडगाव बुद्रूक परिसरातील एका निवासी इमारतीत 'सोहम आयुर्वेदिक उपचार केंद्र' या मसाज पार्लरवर नऱ्हे पोलिसांनी छापा टाकून पीडित महिलांची सुटका केली. तसेच, मसाज पार्लर चालवणाऱ्या पती-पत्नीला अटक केली आहे.

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