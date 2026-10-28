Pune Crime : आयुर्वेदिक मसाज पार्लरच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय, पती-पत्नीला अटक

पुणे - वडगाव बुद्रूक परिसरातील एका निवासी इमारतीत 'सोहम आयुर्वेदिक उपचार केंद्र' या मसाज पार्लरवर नऱ्हे पोलिसांनी छापा टाकून पीडित महिलांची सुटका केली. तसेच, मसाज पार्लर चालवणाऱ्या पती-पत्नीला अटक केली आहे. .पुणे-बंगळूर महामार्गावरील नवले पुलाजवळ मंगळवारी (ता. २७) रात्री पावणेनऊच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. महादेवी विकास चौगुले (वय ४२) आणि तिचा पती विकास शंकर चौगुले (वय ५०, दोघे रा. शिवाजीनगर गावठाण) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी पोलिस हवालदार स्वप्नील सूर्यवंशी यांनी फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वडगाव बुद्रूक येथील एका इमारतीमधील सदनिकेत 'सोहम आयुर्वेदिक उपचार केंद्र' सुरू होते. या केंद्रात मसाज पार्लरच्या आडोशाने वेश्याव्यवसाय चालत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी काल रात्री तेथे बनावट ग्राहक पाठवून छापा टाकला..आरोपी पती-पत्नीने पीडित महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून वेश्याव्यवसायासाठी प्रवृत्त केले. निवासी भागात अशा प्रकारे बेकायदेशीर कृत्य करून त्यातून मिळणाऱ्या पैशांवर हे आरोपी स्वतःची उपजीविका भागवत होते. या छाप्यानंतर काल रात्री गुन्हा दाखल करून दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.