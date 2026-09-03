मुळशीची बदनामी थांबविण्याची समन्वयक समितीची मागणी

कोथरूड, ता. ३ ः मुळशी नावाचा नकारात्मक वापर रोखण्यासाठी संघटित झालेल्या मुळशी बचाव समन्वयक समितीने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची भेट घेऊन ‘मुळशीची बदनामी थांबवावी’ यासाठी निवेदन दिले.
आगामी काळात येणाऱ्या कोणत्याही चित्रपटांमध्ये, वेब सिरीजमध्ये अथवा व्यावसायिक कलाकृतींमध्ये ‘मुळशी’ या नावाचा नकारात्मक किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी दर्शवण्यासाठी वापर करू नये, मुळशी तालुक्याच्या हद्दीमध्ये कोणत्याही चित्रपटाचे, मालिकेचे किंवा व्यावसायिक चित्रीकरण करण्यापूर्वी ‘मुळशी बचाव समन्वय समिती’ची पूर्वपरवानगी व ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात यावे, जेणेकरून तालुक्याची संस्कृती आणि प्रतिमेला धक्का पोहोचणार नाही याची खात्री केली जाईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मुळशी तालुक्याला वारकरी संप्रदाय, स्वातंत्र्य चळवळ, सत्याग्रह, शिक्षण, शेती, उद्योग, सामाजिक कार्य, क्रीडा आणि सांस्कृतिक परंपरेचा समृद्ध वारसा आहे. मात्र अलीकडच्या काळात ‘मुळशी पॅटर्न’ किंवा ‘मुळशी’ या शब्दाचा वापर गुन्हेगारी, दहशत, बेकायदा कृत्ये किंवा नकारात्मक घटनांसाठी व्यावसायिक चित्रपटांमध्ये सर्रास केला जात आहे. यामुळे मुळशी तालुक्याची आणि मुळशीकरांची सामाजिक प्रतिमा मलिन होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मुळशी बचाव समन्वय समिती (अराजकीय)’ स्थापन करून मुळशीची खरी ओळख आणि अस्मिता जपण्यासाठी लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
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