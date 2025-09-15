पुणे

Kalyani Nagar Protest : पाकिस्तानी नागरिकाच्या संशयावरून गोंधळ; कल्याणीनगरमध्ये १४ आंदोलक ताब्यात

Pune News updates : कल्याणीनगरमधील कार्यक्रमात पाकिस्तानी कलाकार असल्याच्या अफवांवरून आंदोलन पेटले; पोलिसांनी १४ आंदोलक ताब्यात घेतले असून परिस्थिती नियंत्रणात आहे.
Kalyani Nagar Protest

Kalyani Nagar Protest

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विश्रांतवाडी : कल्याणीनगरमधील हॉटेल बॉलर येथे आयोजित कार्यक्रमात कलाकार हे पाकिस्तानी नागरिक असल्याच्या संशयावरून काही संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. परिस्थिती बिघडू नये म्हणून पोलिसांनी कारवाई करत १४ आंदोलकांना ताब्यात घेतले.

Loading content, please wait...
crime
police case
police response to violence
Kalyani Nagar protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com