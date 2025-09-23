पुणे

Water Supply : अपुऱ्या पाणीपुरवठा विरोधात उद्रेक; विमाननगर, रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन

विमान नगरच्या यमुनानगर येथील अनियमित आणि अपुऱ्या पाणीपुरवठा विरोधात आज नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला.
Protest Erupts Over Water Shortage in Vimanagar vadgaon sheri

Protest Erupts Over Water Shortage in Vimanagar vadgaon sheri

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडगाव शेरी - विमान नगरच्या यमुनानगर येथील अनियमित आणि अपुऱ्या पाणीपुरवठा विरोधात आज नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. संतप्त नागरिकांनी सरळ पाण्याची टाकी गाठून तेथील मुख्य रस्त्यावर ठिय्या मारला आणि कपडे धुण्याचे आंदोलन केले. नागरिकांनी अचानक आंदोलन पुकारल्यामुळे प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली.

Loading content, please wait...
water
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com