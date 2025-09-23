Water Supply : अपुऱ्या पाणीपुरवठा विरोधात उद्रेक; विमाननगर, रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन

वडगाव शेरी - विमान नगरच्या यमुनानगर येथील अनियमित आणि अपुऱ्या पाणीपुरवठा विरोधात आज नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. संतप्त नागरिकांनी सरळ पाण्याची टाकी गाठून तेथील मुख्य रस्त्यावर ठिय्या मारला आणि कपडे धुण्याचे आंदोलन केले. नागरिकांनी अचानक आंदोलन पुकारल्यामुळे प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली..यमुनानगर वसाहतीत सायंकाळी आठ वाजता पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र मागील आठ दिवसांपासून पाणीपुरवठा अनियमित आणि अपुरा होत आहे. कधी सायंकाळी आठ तर कधी रात्री दोन वाजेपर्यंत कधीही पाणी येते. त्यामुळे नागरिकांना पाण्याची वाट पाहत जागरण करावे लागते..पाणीपुरवठा नियमित करा यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडे अनेकदा विनंती करूनही त्यात सुधारणा होत नसल्यामुळे नागरिकांनी आज आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. यमुना नगर मधील अनेक महिला आणि अबालवृद्धांनी सिम्बॉयसिस महाविद्यालया शेजारील पाण्याची टाकी गाठली. तेथील मुख्य रस्त्यावर ठिय्या मारून आंदोलन सुरू केले. तर महिलांनी रस्त्यावरच कपडे धुवायला सुरुवात केली..आंदोलनामुळे मुख्य रस्ता बंद झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी झाली आणि त्यामुळे पोलीस प्रशासन आणि पाणीपुरवठा विभागाची एकच धावपळ उडाली. बंडगार्डन पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलन स्थळी येत नागरिकांशी चर्चा करून नियमित पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..स्थानिक नागरिकांसोबत माजी नगरसेवक राहुल भंडारे, पथविक्रेता समिती सदस्य कमल जगधने, जितेंद्र धेंडे, सँडी म्हस्के, बाळासाहेब शिंगाडे आदी कार्यकर्ते यावेळेस उपस्थित होते.हेमा केदारे ( कनिष्ठ अभियंता पाणीपुरवठा विभाग) -काही तांत्रिक अडचणीमुळे पाणीपुरवठा काही भागात विस्कळीत झाला होता. आज पासून नियमित पाणीपुरवठा करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.