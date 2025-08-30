पुणे

Wagholi Protest : वाघोली-केसनंद रस्त्याच्या दुरवस्थेविरोधात नागरिकांचे आंदोलन, नवीन काँक्रिट रस्त्याची मागणी

Traffic Jam : वाघोलीत खड्ड्यांमुळे रस्त्याच्या दुरावस्थेविरोधात नागरिकांनी आंदोलन केले आणि काँक्रीट रस्त्याची मागणी केली.
Wagholi Protest
Wagholi ProtestSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाघोली : वाघोली - केसनंद रस्त्याची खड्ड्यांमुळे खूपच दुरावस्था झाल्याने नागरिकांनी त्या निषेधार्थ आंदोलन केले. खड्ड्यात वृक्ष लावुन प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. काळे ओढा परिसरात हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महापालिकेच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Municipal infrastructure issues
Runway Maintenance Issues
Wagholi road protest
citizen activism in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com