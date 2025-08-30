Wagholi Protest : वाघोली-केसनंद रस्त्याच्या दुरवस्थेविरोधात नागरिकांचे आंदोलन, नवीन काँक्रिट रस्त्याची मागणी

वाघोली : वाघोली - केसनंद रस्त्याची खड्ड्यांमुळे खूपच दुरावस्था झाल्याने नागरिकांनी त्या निषेधार्थ आंदोलन केले. खड्ड्यात वृक्ष लावुन प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. काळे ओढा परिसरात हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महापालिकेच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. .आम्हाला रस्त्याची डागडुजी नको तर नवीन काँक्रिट रस्ता हवा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या रस्त्याबाबत नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांवर अनेक वेळा डांबर टाकून झाले. मात्र पाऊस पडला की डांबर वाहून पुन्हा खड्डे पडतात. या खड्ड्यांमुळे वाहतूक मंद झाली असून अनेक वेळा कोंडी होते..अनेक इच्छुकांनी या खड्ड्यांवर महापालिकेकडून डांबर मागवून ते टाकले. त्याचे व्हिडिओ व्हायरल केले. मात्र पावसाने पुन्हा खड्डे उघडे केल्याने इच्छुकही आता शांत झाले आहेत. या रस्त्यावर केसनंद फाटा ते आयुर्वेदिक कॉलेज पर्यंत काँक्रीटीकरणाचे काम करण्याची गरज आहे. हा रस्ता लवकर झाला नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला..सत्ताधाऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळया रस्त्याची अनेक वर्षापासून दुरावस्था आहे. पावसाळ्यात खड्ड्यात रस्ता की रस्त्यात खड्डे हेच कळत नाही. यामुळे नागरिकांचे खूप हाल होतात. हा रस्ता काँक्रिट करावा अशी मागणी अनेकांनी केली. मात्र काहीच झाले नसल्याने सत्ताधारी पक्षाचे ३४ गाव सुधारणा समिती सदस्य संदीप सातव, शांताराम कटके यांनाच रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रकाश जमदडेही या आंदोलनात सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.