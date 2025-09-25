Baramati News : लक्ष्मण हाकेंसह आंदोलक बारामती पोलिस ठाण्यात झाले हजर; नोटीस घेत झाले रवाना

बारामती - ओबीसी एल्गार मोर्चा काढल्याप्रकरणी या आंदोलनातील चौदा जणांवर बारामती शहर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणी आज प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्यासह बहुसंख्य आंदोलक बारामती शहर पोलिस ठाण्यात दाखल झाले होते. त्यांना पोलिस निरिक्षक विलास नाळे यांनी नोटीस बजावल्या..या पूर्वी झालेल्या चर्चेदरम्यान सर्वच आंदोलकांनी गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रक्रीयेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचाच प्रकार असल्याची टीका केली. संविधानाची प्रत हातात घेऊनच लक्ष्मण हाके यांनी पोलिस ठाण्यात प्रवेश केला..आम्हाला तुम्ही तुरुंगात टाका अशी मागणी आंदोलकांनी केली, मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर कारवाई न करता आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची भूमिका चुकीची असल्याचा संताप लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केला. पालकमंत्र्यांच्या सांगण्यावरुन पोलिसांनी आमच्यावर गुन्हे दाखल केले का हा आमचा प्रश्न आहे..बारामतीत आज पोलिस ठाण्यात हजर होण्याबाबत पोलिसांकडून सूचना देण्यात आल्यानंतर लक्ष्मण हाकेंसह बहुसंख्य आंदोलक हजर झाले होते. मात्र त्यांनी संयमाची भूमिका घेत परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली. अटकेच्या मागणीवर ठाम असलेल्या आंदोलकांची पोलिसांनी समजूत घातल्यानंतर नोटीस घेऊन लक्ष्मण हाकेंसह आंदोलक पोलिस ठाण्यातून बाहेर पडले..काळूराम चौधरी, बापूराव सोलनकर, अँड. अमोल सातकर, चंद्रकांत वाघमोडे, नवनाथ पडळकर, किशोर मासाळ, अँड. जी.बी. गावडे, गोविंद देवकाते यांच्यासह अनेक नेते या प्रसंगी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.