Pune News: पुण्यात रेडी मिक्स प्रकल्पांविरोधात आंदोलन; धूळ, प्रदूषणामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम, अवजड वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी!

मयूर कॅालनी : बावधन बुद्रूक परिसरातील अनधिकृत रेडी मिक्स काँक्रीट प्रकल्पांविरोधात नागरिकांचा संताप उसळला असून त्याविरोधात रविवारी ओंकार गार्डन चौकात आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या प्रश्नाबाबत 'सकाळ'ने नुकतीच वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली आहे. बावधन परिसरात सुरू असलेले काही रेडी मिक्स प्रकल्प विनापरवानगी सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. या प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणात धूळ व प्रदूषण निर्माण होत असल्याने परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. या प्रकल्पांसाठी ये-जा करणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे रस्त्यांवर सतत वाहतूक कोंडी होत असून अपघातांचा धोका वाढल्याचीही तक्रार यावेळी नागरिकांनी केली. अनधिकृत रेडी मिक्स प्रकल्प तात्काळ बंद करण्यात यावेत, परिसरातील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवावे आणि अवजड वाहनांच्या अनियंत्रित वाहतुकीवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी. नागरिकांच्या आरोग्याशी व सुरक्षिततेशी तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही नागरिकांनी दिला. भाजपचे नगरसेवक किरण दगडे-पाटील यांच्या पुढाकाराने झालेल्या आंदोलनात नगरसेवक दिलीप वेडे पाटील, नगरसेविका अल्पना वरपे, रूपाली पवार, खडकवासला मतदारसंघ भाजप अध्यक्ष गणेश वरपे, माजी उपसरपंच दीपक दगडे पाटील, सचिन दगडे पाटील यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.