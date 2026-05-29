Pune Census : जनगणना कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण द्या; महापौर, आयुक्तांची मागणी

पुणे - शहरात सुरू असलेल्या जनगणनेच्या कामादरम्यान महापालिका महिला कर्मचाऱ्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणावरून महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजप खडबडून जागे झाले आहे. संवेदनशील भागात कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण द्यावे, नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी, नगरसेवकांनीही नागरिकांना सहकार्य करायचे आवाहन करावे अशी भूमिका महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी घेतली. तर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला असून, आरोपींना अटक करावी आणि आवश्यक तेथे पोलिस संरक्षण द्यावे अशी मागणी पोलिस आयुक्तांकडे केली असल्याचे सांगितले. .मुकुंदनगर येथे मीनाताई ठाकरे वसाहत येथे जनगणनेसाठी गेलेल्या महापालिकेच्या महिला कर्मचाऱ्यास रहिवाशांनी अश्लील शिवीगाळ केली. दुसऱ्या दिवशी त्या महिलेला आणि तिच्या मुलाला १०-१५ जणांच्या जमावाने मारहाण केली. त्याचे पडसाद प्रशासनात उमटले आहेत. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी महापौर नागपुरे आणि आयुक्त राम यांची भेट घेऊन मागण्याचे निवेदन दिले..केवळ कारवाई नको, संरक्षणही हवे - नागपुरेमहापालिकेचे कर्मचारी जनगणनेचे काम करण्यासाठी येत नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत आहे, पण जे कर्मचारी जनगणनेसाठी जात आहेत त्यांना संरक्षण मिळणेही आवश्यक आहे. जनगणना हे राष्ट्रीय कार्य आहे. मात्र, काही भागांत कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले जात आहे. पोलिसांनी अशा संवेदनशील ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा पुरवावी आणि गस्त वाढवावी. तसेच, नागरिकांनीही या कामात सहकार्य करावे. नगरसेवकांनी त्यांच्या भागात जनगणनेसाठी सहकार्य केले जावे यासाठी आवाहन करावे, असे महापौर नागपुरे यांनी सांगितले..महापालिका कर्मचाऱ्याला झालेल्या मारहाण प्रकरणी संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी पोलिस आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. ज्या भागात जनगणनेबाबत संभ्रम आहे, तिथे महापालिकेद्वारे विविध माध्यमातून जनजागृती केली जाणार आहे. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी खबरदारी म्हणून प्रशासनाकडून पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिका प्रशासन आणि पोलिस विभाग यांच्या समन्वयातून हे काम सुरक्षित वातावरणात पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. जनजागृतीमुळे नागरिकांमधील भीती दूर होईल आणि कर्मचारी निर्भयपणे आपले काम करू शकतील, असे आयुक्त राम यांनी सांगितले.