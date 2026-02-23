Pune News: व्यभिचार सिद्ध करणे ठरतेय आव्हानात्मक; न्यायालयात परिस्थितीजन्य दस्तऐवज, पुराव्यांची साखळी आवश्यक!

-सनील गाडेकर पुणे : घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये व्यभिचाराचा उल्लेख वाढत असला तरी तो न्यायालयात सिद्ध करणे मात्र सोपे नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या अनेक दाव्यांमध्ये पती किंवा पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला जातो. मात्र केवळ संशय, शंका किंवा तोंडी आरोप पुरेसा मानला जात नाही. व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी परिस्थितीजन्य आणि दस्तऐवज पुराव्यांची साखळी आवश्यक ठरत आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...या प्रकरणांत पुराव्यांची सत्यता, संदर्भ आणि सातत्य न्यायालय तपासते. केवळ मैत्रीपूर्ण संवाद किंवा सामान्य छायाचित्रावरून व्यभिचार सिद्ध होत नाही. संबंधाचे स्वरूप, त्यातील निकटता आणि सातत्य हे महत्त्वाचे घटक ठरतात. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी प्रत्यक्ष शारीरिक संबंधाचा थेट पुरावा अपेक्षित नसला तरी त्याबाबत ठोस संकेत देणाऱ्या परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी आवश्यक असते. त्यामुळे आरोप करणे तुलनेने सोपे असले तरी ते न्यायालयीन कसोटीवर टिकवणे आव्हानात्मक ठरते. .उलट तपासणीत सादर केलेल्या पुराव्यांची सत्यता आणि संदर्भ यांची सखोल छाननी केली जाते. संबंधित चॅटिंग संपूर्ण आहे का, की केवळ काही निवडक भाग सादर केला आहे, हे पाहिले जाते. छायाचित्राचे वेळापत्रक, स्थळ आणि परिस्थिती तपासली जाते. संबंधित व्यक्ती केवळ मित्र किंवा सहकारी होती का, याचाही विचार होतो. आरोप करणाऱ्या जोडीदाराला त्या संबंधाबाबत पूर्वकल्पना होती का किंवा त्याने दीर्घकाळ आक्षेप घेतला नव्हता का, हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे प्रत्येक पुरावा स्वतंत्र आणि एकत्रितपणे न्यायालयीन कसोटीवर तपासला जातो..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.डिजिटल पुराव्यांची भूमिकासध्या मोबाईल, समाज माध्यमे आणि ई-मेल यांसारख्या डिजिटल साधनांमुळे पुरावे उपलब्ध होतात; मात्र त्यांची वैधता आणि गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण होतो. बेकायदेशीररीत्या मिळवलेले पुरावे न्यायालय स्वीकारेल का, याबाबत मतांतरे आहेत. पुरावे गोळा करणे, त्यांची पडताळणी आणि उलट तपासणी यामुळे अशा प्रकरणांची सुनावणी दीर्घकाळ चालू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.