Pune News: व्यभिचार सिद्ध करणे ठरतेय आव्हानात्मक; न्यायालयात परिस्थितीजन्य दस्तऐवज, पुराव्यांची साखळी आवश्यक!

Role of digital proof in adultery cases: व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांची साखळी आवश्यक, न्यायालयीन कसोटीवर टिकवणे आव्हानात्मक
सकाळ वृत्तसेवा
-सनील गाडेकर

पुणे : घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये व्यभिचाराचा उल्लेख वाढत असला तरी तो न्यायालयात सिद्ध करणे मात्र सोपे नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या अनेक दाव्यांमध्ये पती किंवा पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला जातो. मात्र केवळ संशय, शंका किंवा तोंडी आरोप पुरेसा मानला जात नाही. व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी परिस्थितीजन्य आणि दस्तऐवज पुराव्यांची साखळी आवश्यक ठरत आहे.

