Pune Narhe News : पोलिस भरतीत नापास, पण समाजात ‘खाकी’चा रुबाब दाखवण्याचा प्रयत्न; नऱ्हेतील तरुणावर गुन्हा दाखल

पुणे : खाकी वर्दीचे आकर्षण तरुणाईला नेहमीच असते. पण, हेच स्वप्न जेव्हा अपूर्ण राहते, तेव्हा काही जण काय करतील याचा नेम नसतो. एका तरुणाने पोलिस भरतीत निवड झाल्याचा बनाव रचून चक्क सोसायटीत पेढे वाटले. चौकात स्वत:चे अभिनंदन करणारे बॅनरही झळकवले. मात्र, त्याचे कौतुक करण्यासाठी जेव्हा 'खरे' पोलिस दारात पोहोचले, तेव्हा या 'बोगस' पोलिसाचे बिंग फुटले. खाकी वर्दीचा खोटा रुबाब दाखवणे या तरुणाला चांगलेच महागात पडले..याप्रकरणी नऱ्हेतील एका २६ वर्षीय तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या तरुणाचा नऱ्हे परिसरात भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय आहे. त्याला पोलिस दलात भरती होण्याची तीव्र इच्छा होती. त्याने त्यासाठी प्रयत्नही केले, परंतु उंची कमी पडल्यामुळे त्याचे पोलिस होण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले.त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला 'आता भरतीचा नाद सोड, व्यवसायावर लक्ष केंद्रित कर,' असा तगादा लावला होता..घरच्यांचा दबाव आणि समाजात आपला प्रभाव असावा, या कल्पनेतून या तरुणाने एक भन्नाट शक्कल लढवली. काही दिवसांपूर्वी त्याने आपण पोलिस दलात भरती झाल्याची थाप मारली. नुसती थाप मारून तो थांबला नाही, तर निवड झाल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी त्याने सोसायटीत पेढे वाटले. दोन दिवसांपूर्वी त्याने चक्क चौकात स्वत:च्या अभिनंदनाचा एक मोठा फलक लावला. या फलकावर स्वतःचे छायाचित्र आणि पोलिस दलाचे बोधचिन्हही छापले. एवढेच नव्हे, तर समाजमाध्यमांवर त्याने पोलिस गणवेशातील स्वतःचे छायाचित्रही ठेवले.....आणि 'खाकी'ची एन्ट्री झाली!या तरुणाने लावलेला हा फलक नऱ्हे पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आला. काहीजण त्याचे अभिनंदन करण्यासाठी त्याच्या घरी पोहोचले. पण, खऱ्या पोलिसांना दारात पाहून त्याची पाचावर धारण बसली. पोलिसांनी विचारपूस करताच त्याच्या चेहऱ्यावरील रंग उडाला. अखेर, त्याची पोलिस दलात निवड झाली नसून, केवळ रुबाब मारण्यासाठी त्याने हा बनाव रचल्याचे उघडकीस आले.