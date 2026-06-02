Ambadas Danve : नागरिकांमध्ये पोलिसांबद्दल अविश्वास वाढलेला आहे, पोलीस आयुक्त झोपलेत काय

हडपसर - 'कागदावर गुन्हेगारी कमी झालेली असली तरी प्रत्यक्षात नागरिकांमध्ये गुन्हेगारीची दहशत कायम आहे. आजही जेलमध्ये बसून गुन्हेगार गुन्हे घडवून आणत आहेत. शिक्षणाचे माहेरघर आता गुन्हेगारांचं माहेरघर अशी पुण्याची ओळख निर्माण होत आहे. हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागते. गुन्हेगारी वाढत आहे, नागरिकांमध्ये पोलिसांबद्दल अविश्वास वाढलेला आहे. पोलीस आयुक्त झोपलेले आहेत काय.' अशा कठोर शब्दात शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी संताप व्यक्त केला..शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार पक्षाच्या आमदारांचे पथकाने आज विषारी दारू पिऊन मृत्युमुखी पडलेल्या येथील मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली त्यावेळी त्यांच्याशी संवाद साधताना शिवसेना नेते व माजी विरोधी पक्षनेते आमदार अंबादास दानवे बोलत होते.शिवसेना उपनेते आमदार सचिन अहिर, आमदार सुनील शिंदे व शहर प्रमुख वसंत मोरे, सहसंपर्कप्रमुख संजय मोरे, माजी आमदार महादेव बाबर, महापालिका गटनेते नितीन गावडे, जिल्हाप्रमुख उल्हास शेवाळे, शिक्षक सेनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील जगताप, सुरज मोराळे,संजय सपकाळ, शाखाप्रमुख अजय सपकाळ, मारुती ननवरे, दादा तुपे, संतोष होडे, दीपक वसवे, दिलीप व्यवहारे आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते..आज येथे फिरलो त्यावेळी येथील महिलांनी आम्हाला पोलीस संरक्षण हवे आहे, अशी मागणी केली. खिशात गांजा घेऊन विक्री केली जाते. तर पानांमध्ये नशेले औषध मिसळून पान बनवले जाते. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थांची विक्री केवळ हडपसर मध्ये नाही तर पुणे शहरात ठिकठिकाणी होत आहे. पोलिसांचा यावर अंकुश दिसत नाही. अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचा नागरिकांना त्रास होत आहे. नागरिक आता संरक्षण मागत आहेत. महिलांना व नागरिकांना या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हे पोलीस यंत्रणेची व शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र दुर्दैवाने ही यंत्रणाच पोखरलेली आहे. केवळ काही अधिकाऱ्यांचे निलंबन करून चालणार नाही. तर अशा अधिकाऱ्यांना कोण पाठीशी घालते, त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. याबाबत आम्ही पाठपुरावा करणार असल्याचे दानवे यांनी पत्रकारांना सांगितले..या भागात सर्रास दारू, गांजा व वेगवेगळ्या अमली पदार्थांची रात्री उशिरापर्यंत लपून-छपून विक्री सुरू आहे. मोबाईलवर या पदार्थांची ऑर्डर घेतली जाते. या विक्रेत्यांची या भागात दहशत असल्याने, कोणी तक्रार द्यायला पुढे येत नाही. पोलीस हे उघड्या डोळ्यांनी पाहतात. मात्र फक्त कागदी कारवाई करतात. पुढे हे धंदे असेच चालू राहतात. या लोकांवर कडक कारवाई व्हायला पाहिजे, अशी मागणी येथील स्थानिक महिलांनी शिष्टमंडळापुढे केली..एवढी मोठी घटना घडूनही पालकमंत्री का आले नाहीत, या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दानवे म्हणाले, 'अजित दादा हे पालकमंत्री असताना त्यांची कार्यतत्परता जाणवत होती. ते असते तर अवघ्या काही तासात अशा ठिकाणी आले असते. अशावेळी दादांची कमतरता जाणवते. दुर्दैवाने त्यांचा वारसा चालवणारे लोक काय करीत आहेत हा पण प्रश्नच आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.