१८०० कोटींचा जमीन घोटाळा, गुन्हा दाखल झालेले तिघे कोण? पार्थ पवारांवर गुन्हा का नाही? वाचा A to Z

पुण्यातील मुंढवा भागातील 40 एकर जमीनचं गैरव्यवहार प्रकरण चांगलंच तापलंय. जमीन व्यवहारात सहा कोटींचे मुद्रांक शुल्क न भरता शासनाची फसवणूक केली. या प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे आणि त्यानंतर या प्रकरणात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि रवींद्र तारू यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एवढंच नाही पुण्यातील दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई देखील करण्यात आली आहे. एकंदरीत प्रकरण काय आणि या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेले तिघे नेमके कोण? ९९ टक्के भागिदारी असूनही पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा का नाही? हे आपण पाहूया..फक्त ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटीमुळशी तालुक्यातील मुंढवा येथे ४० एकर जमीन आहे. ही जमीन सरकारी मालकीची महार वतनाची जमीन असल्याची माहिती आहे. या जमिनीची मुळ किंमत १८०० कोटी रुपये असल्याचा माहिती आहे. पण अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीने ही जमीन ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केली आणि व्यवहारात २५ कोटी रुपयांचे स्टँप ड्यूटी माफ करून फक्त ५०० रुपये भरल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. 25 मे 2025 हा सगळा व्यवहार झाला..अखेर बावनकुळेंच्या खात्याला जाग; फक्त ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरणाऱ्या पार्थ पवारांच्या कंपनीला ४२ कोटींची नोटीस.४० एकर जमीन व्यवहार प्रकरणी दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि रवींद्र तारू या तिघांवर गुन्हा दाखल झाला. संतोष हिंगाणे यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली. त्यानुसार या जमीनीचं खरेदी खत झालं जे अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी या कंपनीच्या नावे आहे. अंजली दमानिया यांनी आपल्या एक्स या सोशल मिडिया अकांऊडवर डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अँड स्टॅम्पचा एक कागद शेअर केला ज्यानूसार या व्यवहारात शितल तेजवाणी यांना पॉवर ऑफ अटर्नी दाखवण्यात आलं आणि त्यांनी हे खरेदीखत करून दिलं..अमेडिया तर्फे दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांनी हे खरेदी खत करून घेतल्याचं बोललं जातं तर रवींद्र तारु यांनी शासनाला हवे होते तेवढी स्टँप ड्यूटी भरून घेतली नसल्यानं त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. महत्त्वाचं म्हणजे अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी या कंपनीत दिग्विजय पाटीलसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांची भागिदारी आहे आणि त्यामुळे पार्थ पवारही अडचणीत सापडलेत. विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरला. ही जमीन खरेदी केल्यानंतर अमेडिया कंपनी या जमिनीवर आयटी पार्क उभारणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, उद्योग संचालनालयाने या आयटी पार्क उभारणीला दोन दिवसांत मंजुरी दिल्याचे समजते..महत्त्वाचे मुद्देमहार वतनाची जमीन सरकारच्या परवानगीशिवाय विकला येत नाही. ही जमीन सूची 2 मध्ये मुंढवा पुणे शहरात असतानाही सोयीसाठी मुळशी तालुक्यात दाखवले गेली. २५ कोटी रुपयांची स्टँप ड्यूटी माफ करून फक्त ५०० रुपये भरले गेले. ज्या अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपीच्या नावे व्यवहार झाला त्या कंपनीचा पत्ता पार्थ पवारांच्या जिजाई बंगल्याचा आहे. जिजाई बंगला हा निवासी भागात आहे त्यामुळे या बंगल्यात कंपनीचे कार्यालय कसे असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय.तेजवानी यांनी कोणताही अधिकार नसताना ही जमीन बाजारात विक्रीला आणली आणि अमेडिया कंपनीने ती विकत घेतली कशी? असे प्रश्न उपस्थित होतायत..Mundhwa Land Deal: व्यवहार होणार रद्द; ४२ कोटींचा दणका; तहसीलदार येवलेवर गुन्हा दाखल, अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीविरोधातही तक्रार.जमीनीचे मूळ मालक आणि वतनदारांनी हे प्रकरण समोर येताच त्यांनी १८६० सालची सनद आणि १९३० पूर्वीचे सातबारे दाखवले. त्यांच्या म्हणण्यानूसार शीतल तेजवानी यांनी जमीन सरकारकडून सोडवून देऊ असं म्हणत २००६ आणि २००७ मध्ये त्यांच्याकडून ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ घेतली होती. पण मूळ मालकांपैकी अनेकांच्या म्हणण्यानूसार त्यांची परवानगी न घेता तेजवानी यांनी ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ परस्पर अमेडिया कंपनीच्या नावावर केली. पण या जमीनीचे खरेदी खत करताना अशोक आबाजी गायकवाड आणि इतर २७४ मूळ मालकांसोबत व्यवहार दाखवला. पण अशोक गायकवाड यांची सही फक्त ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर 'वंशावळ अपडेट' करण्याच्या बहाण्याने घेतली गेली आणि त्याद्वारे जमिनीची ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ अमेडिया कंपनीच्या नावावर केली गेली असाही आरोप या ठिकाणी करण्यात आलाय . आणि यात इतर कोणत्याही मुळ मालकाला कल्पना दिली गेली नाही असाही आरोप जमीनीच्या मूळ मालक आणि वतनदारांनी केलाय..फडणवीसांकडून चौकशीचे आदेश, अजित पवारांनी हात झटकलेयाप्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत जमीन खरेदी प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, अजित पवार यांनी पार्थ पवार यांच्यावर होत असलेल्या कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाशी माझा कोणताही संबंध नसून, आजपर्यंत कोणत्याही नातेवाईकाच्या कामासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याला मी कधीच फोन केलेला नाही, असे सांगितले. पार्थ पवार यांनीही या प्रकरणात मी दोषी नसल्याचं स्पष्ट केलं..शितल तेजवानीआता पुण्याच्या ४० एकर जमीन व्यवहार प्रकरणी शितल तेजवानी, दिग्वीजय पाटील आणि रवींद्र तारु यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. प्रकरणातील पहिलं नाव म्हणजे शीतल तेजवानी यांना जमीन व्यवहार प्रकरणात पॉवर ऑफ अटर्नी दाखवण्यात आलं. शितल तेजवानी पिंपरीच्या रहिवासी आहेत. शीतल तेजवानी आणि त्याचे पती सागर सूर्यवंशी यांच्या विरोधातही याआधी फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत. सीआयडी आणि ईडीकरडूनही याआधी कारवाई करण्यात आली आहे. पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्या हद्दीमध्ये सेवा विकास सहकारी बँकेची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी शितल तेजवानी यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. शितल तेजवानी यांना सेवा विकास सहकारी बँकेच्या फसवणूक प्रकरणी अटकही झाली होती. शितल तेजवानी यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे फसवणूक केल्याचेही दोन गुन्हे दाखल आहेत. आता बावधन पोलीस स्टेशनमध्ये जमीन फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..दिग्विजय पाटीलदिग्विजय पाटील धाराशिव जिल्ह्यातल्या तेर गावचे मूळचे रहिवासी आहेत. पार्थ पवार यांचे मामा अमरसिंह पाटील यांचे ते पुत्र आहेत. दिग्विजय पाटील हे सध्या पुण्यातील गोखलेनगर भागात असलेल्या एका उच्चभ्रू सोसायटीत राहतात. मुंढवा येथील जमीन प्रकरणाचा संपूर्ण खरेदी-विक्रीचा व्यवहार दिग्विजय पाटील यांच्या नावाने झालाय..रवींद्र तारूरवींद्र तारु हे दुय्यम निबंधिक अधिकारी आहे ज्यांच्यावर हे प्रकरण समोर येताच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यांनी या प्रकरणात सरकारला हवी तेवढी स्टँप ड्यूटी न भरून घेतल्यानं त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला. पण या व्यवहारात पार्थ पवार ज्यांचा अमेडिया एंटरप्राइजेस मध्ये मोठा वाटा आहे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात न आल्यानं विरोधक आक्रमक झालेत. त्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी देखील वाढल्यात. आता या प्रकरणात काय होतंय हे पहावं लागेल ..पार्थ पवारांवर गुन्हा का नाही?अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार यांची ९९ टक्के भागिदारी आहे. पण या कंपनीने केलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला नाहीय. यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं की, जमिनीचा व्यवहार करण्यासाठी जे नोंदणी कार्यालयात आले आणि व्यवहारासंदर्भात सह्या केल्या त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 