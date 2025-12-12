पुणे

Pune Shocking Incidents 2025: पुणेकर कधीही विसरणार नाहीत अशा १५ घटना! आजही अंगावर काटा येतो, भयानक होतं २०२५

Shocking Pune 2025 Incidents: Murders, Accidents, and Crimes That Shook the City : २०२५ मध्ये पुणे हादरवणाऱ्या १५ भीषण गुन्ह्यांची मालिका; नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. गँगवार, हत्याकांड, बलात्कार आणि अपघातांनी पुणेकरांच्या मनात भीतीचे सावट निर्माण झाले.
Sandip Kapde
पुणे शहर… रोज नवी स्वप्नं पाहणारे लाखो चेहेरे, शांत रस्ते, सुरक्षिततेची भावना, आणि जगभरातून येणाऱ्या तरुणाईची धावपळ. पण २०२५ हे वर्ष या शहरासाठी एखाद्या भयकथेसारखं ठरलं. गुन्हे, गँगवार, रस्त्यावरचे हल्ले, बलात्कार, घरगुती हिंसा आणि माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या १५ घटनांच्या मालिकेने हे शहर जणू हादरतच राहिलं. रात्रीच्या अंधारातच नव्हे, तर दिवसाढवळ्या सार्वजनिक ठिकाणी, सोसायट्यांमध्ये, रस्त्यावर, अगदी बस आणि पार्किंगमध्येही अपराध्यांनी दहशत माजवली. प्रत्येक घटनेनंतर पुणेकरांच्या अंगावर काटा उभा राहिला आणि प्रशासनापुढे सुरक्षेचे मोठे प्रश्न उभे राहिले. गुन्हेगारीचं वाढतं प्रमाण, पोलिसांवरील ताण, नागरिकांमधील असुरक्षितता आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमुळे शहरात घबराट तयार झाली.

