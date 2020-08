पुण्यात दिवसभरात आढळले तीन हजार नवे कोरोना रुग्ण; मृतांची संख्याही वाढली

पुणे : पुणे जिल्ह्यात बुधवारी (ता.१२) दिवसभरात २ हजार ९९७ नवे कोरोना रुग्ण (Corona Patients) आढळून आले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील सर्वांधिक १ हजार ५८४ जणांचा समावेश आहे. दरम्यान, दिवसभरात ६७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. पुणे शहरातील सर्वाधिक रुग्णांपाठोपाठ पिंपरी-चिंचवडमध्ये १ हजार २४, जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात २४५, नगरपालिका क्षेत्रात ६६ आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रात ७८ नवे रुग्ण सापडले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णांची संख्या आता १ लाख १५ हजार १२८ झाली आहे. यापैकी ८६ हजार ८१७ रुग्ण उपचारानंतर पूर्णपणे बरे झाले आहेत. यामध्ये आजच्या दिवसभरातील २ हजार १७२ रुग्णांचा समावेश आहे. - पुण्यातील जम्बो हॉस्पिटलचं काम युद्धपातळीवर सुरू; आठवडाभरात रुग्णांच्या सेवेत!​ कोरोनाचे नवे रुग्ण आणि रुग्णांच्या मृत्यूंची संख्या ही मंगळवारी (ता. ११) रात्री ९ वाजल्यापासून बुधवारी (ता. १२) रात्री नऊ वाजेपर्यंतची आहे. बुधवारी मृत्यू झालेल्यांमध्ये पुणे शहरातील सर्वाधिक २८ जण आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील १५, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील ९, नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील ११ आणि कॅंंटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रातील चार रुग्णांचा समावेश आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा (Edited by : Ashish N. Kadam)

Web Title: In Pune 2997 new corona patients found on Wednesday 12th August 2020