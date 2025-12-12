पुणे

Pune News : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुण्यात ३ हजार कोटींचा विकासधडाका; सोमवारी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत मोठा कार्यक्रम!

Devendra Fadnavis : पुण्यात येत्या सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तब्बल ३ हजार कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचा उद्‌घाटन व भूमिपूजन सोहळा होणार आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी भाजपकडून मोठे शक्तिप्रदर्शन होत आहे.
CM Fadnavis to inaugurate and launch ₹3000 crore Pune development works ahead of PMC elections.

CM Fadnavis to inaugurate and launch ₹3000 crore Pune development works ahead of PMC elections.

sakal 

​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे : विधीमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते अशी स्थिती आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील विकास कामांचे भूमिपूजन आणि पूर्ण झालेल्या कामांच्या उद्‍घाटनाच्या निमित्ताने राज्यातील सत्ताधारी भाजपतर्फे जोरदार शक्तीप्रदर्शन करण्याची तयारी सुरु आहे. सोमवारी (ता. १५) होणाऱ्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांच्या कामांचा धडाका लावला जाणार आहे. या कार्यक्रमात सुमारे ३ हजार कोटीच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ आणि उद्‍घाटन होणार आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
pune
election
Development
pmc
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com