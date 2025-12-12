Pune News : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुण्यात ३ हजार कोटींचा विकासधडाका; सोमवारी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत मोठा कार्यक्रम!

पुणे : विधीमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते अशी स्थिती आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील विकास कामांचे भूमिपूजन आणि पूर्ण झालेल्या कामांच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने राज्यातील सत्ताधारी भाजपतर्फे जोरदार शक्तीप्रदर्शन करण्याची तयारी सुरु आहे. सोमवारी (ता. १५) होणाऱ्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांच्या कामांचा धडाका लावला जाणार आहे. या कार्यक्रमात सुमारे ३ हजार कोटीच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ आणि उद्घाटन होणार आहे..गेल्या काही साडेतीन वर्षापासून पुणे महापालिकेची निवडणूक कधी होणार असा प्रश्न कार्यकर्त्यांकडून कायम विचारला जात होता. पण नेमके उत्तर मिळत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणूका घ्या असे आदेश दिल्यानंतर प्रक्रिया सुरु झाली आहे. यामध्ये प्रभाग रचना, आरक्षित प्रभाग अंतिम झाले आहेत. मतदार यादी अंतिम करण्याचे काम शेवटच्या टप्प्यात आहे. नागपूर येथे विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. ते रविवारी संपणार असल्यानंतर लगेच महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होईल अशी शक्यता आहे. .Pune Traffic Update : शिवणे- नांदेड पूल रस्ता शनिवारी रात्री वाहतुकीसाठी बंद; महावितरणची भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्याचे काम!.त्यामुळे पुणे महापालिकेकडून व सत्ताधाऱ्यांकडून निवडणुकीच्या तोंडावर नवीन प्रकल्पांचे भूमिपूजन व पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्याचे नियोजन गेल्या आठवड्याभरापासून सुरु आहे. गेल्या आठवड्यात सर्व कामांची एकूण किंमत ही १२५० कोटी रुपये आहे सांगितले जात आहे. पण अनेक लहान मोठ्या कामांचा समावेश गेला गेल्याने आता मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये होणाऱ्या उद्घाटन आणि भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमांचा आकडा हा ६० वर गेला आहे. तर या कामांचा एकूण खर्च हा ३ हजार कोटी रुपयांच्या जवळपास गेला आहे..सोमवारी गणेश कला क्रीडा मंच येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः उपस्थित राहणार असून, या कार्यक्रमाची नगरसचिव विभागाकडून जय्यत तयारी सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हा कार्यक्रम होत असल्याने भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागात प्रशासनाने गेल्या तीन वर्षात पूर्ण केलेल्या कामाचाही यात समावेश केला गेला आहे. त्यामाध्यमातून श्रेयाची लढाईही या कार्यक्रमात दिसून येणार आहे..काही प्रमुख प्रकल्प व त्याचा खर्चसांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे ८४२ कोटी, समान पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत बांधलेल्या २० पाण्याचे आणि पाणी वितरण व्यवस्थेतील ४० झोनचे लोकार्पण याचा समावेश असून, त्याचा खर्च सुमारे ४५० कोटी रुपये इतका आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर ५३ कोटी, जागतिक सायकल स्पर्धेचा मार्ग १४५ कोटी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प १३. ३१ कोटी, खराडी, चांदणी चौक आणि बाणेर येथील अग्निशामक केंद्राचे उद्घाटन २५ कोटी, अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ए व बी विंगचे लोकार्पण १३० कोटी, नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाची इमारत २० कोटी रुपये असे एकूण ८३६ कोटी रुपयांच्या कामाचे लोकार्पण होणार आहे..Pune News : दौंडमध्ये SRPF च्या ७१ व्या दीक्षांत संचलनात ३१६ नवप्रविष्ठांना कर्तव्यशपथ; आधुनिक युद्धतंत्राची तयारी सुरू!.बिंदू माधव चौकातील उड्डाणपूल आणि समतल विलगक आणि आचार्य आनंद ऋषिजी महाराज चौक (पुणे विद्यापीठ चौक) येथील उड्डाणपूल व समतल विलगक या १५० कोटी रुपयांच्या कामाचे भूमिपूजन होणार आहे. शेवाळवाडी येथील पाणी पुरवठा प्रकल्प ३५ कोटी, मुंढवा केशवनगर टाक्या आणि जलवाहिनीच्या कामाची सुरुवात २७ कोटीचे, अमृत २ योजनेतून वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्राच्या उभारणीचे २०० कोटी रुपयांचे काम होणार आहे. असे एकूण ४१३ कोटी रुपयांच्या कामाचे भूमीपूजन होणार आहे. यासह आणखी सुमारे ९०० कोटीच्या कामांचा यात समावेश आहे. त्याचा तपशील प्रशासनाकडून उपलब्ध होऊ शकलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.