Pune Crime: मॅट्रिमोनी साईटवरची ओळख महागात पडली! पुण्यात महिलेला "मिकी माउस" च्या नोटा देऊन २१ लाखांना गंडा

पुणे : पुण्यातील सिंहगड रोड परिसरातील एका ३२ वर्षीय महिलेला लग्नाचे आमिष दाखवून तब्बल २१ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकचं नाही तर तिला पैसे परत देतो असे सांगत आरोपीने चक्क खेळण्यातल्या नोटा दिल्या. याप्रकरणी एका ३२ वर्षीय महिलेने सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्यावर पोलिसांनी गोरखनाथ गावंडकर याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नांदेड सिटी परिसरातील तक्रारदार महिलेने मागील वर्षी एका विवाहविषयक संकेतस्थळावर नावनोंदणी केली होती. तिथे गोरखनाथने तिच्याशी संपर्क साधला. आपण लग्न करूया, असे आमिष दाखवले. त्यानंतर आर्थिक अडचणीत असल्याचे भासवून त्याने तिच्याकडून तब्बल २१ लाख रुपये उकळले..Pune Crime: पुण्यातील प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये मृतदेह आढळला, धक्कादायक घटना घडली, नेमकं काय घडलं?.महिलेला संशय आल्यानंतर तिने पैशांसाठी तगादा लावला त्यावर पैसे परत देतो असे सांगून आरोपीने तरुणीला सिंहगड रस्ता परिसरातील एका हॉटेलमध्ये बोलावून घेतले. तिथे एका पिशवीत ५० लाख रुपयांचे नोटांचे बंडल असल्याचे सांगत त्याने ती पिशवी तरुणीच्या हातात टेकवली. "आता घाईत आहे, बॅगेत ५० लाख आहेत राहिलेली रक्कम मला आरटीजीएसने पाठव," असे सांगून त्याने तिथून पळ काढला..काही वेळाने महिलेने ती पिशवी उघडून पाहिली, तेव्हा त्यांना धक्काच बसला. २१ लाखांच्या बदल्यात त्या पिशवीत चक्क लहान मुलांच्या खेळण्यातील बनावट नोटा भरलेल्या होत्या. एका नोटवर तर चक्क मिकी माउस चे चित्र होतं. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर महिलेने पोलिसात धाव घेतली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे..Pune Grand Tour: ‘पुणे ग्रँड टूर’चे रस्तेही खराब; १६५ कोटींचे काम खोदाईमुळे वाया, नियमांचे उल्लंघन, काम पूर्ण होऊनही दुरुस्ती नाही!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.