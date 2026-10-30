Pune News: लंडनमध्ये असल्याचा कुटुंबाचा समज; पुण्यातील फ्लॅटमध्ये आढळला ३४ वर्षीय तरुणीचा मृतदेह

34-year-old woman found dead in Pune: लंडनमध्ये एमबीएचे शिक्षण घेत असल्याचा कुटुंबाचा समज असलेल्या ३४ वर्षीय मुग्धा देशमुख हिचा मृतदेह पुण्यातील गहुंजे परिसरात एका भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये आढळला. मुग्धा ऑगस्ट महिन्यात कोणालाही न सांगता भारतात परतली होती. दरम्यान, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी आणि इतर सेवांसाठी झालेल्या आर्थिक व्यवहारांमुळे ती भारतात असल्याचे तिच्या कुटुंबाच्या लक्षात आले. गुरुवारी (२९ ऑक्टोबर) पोलिसांना तिचा मृतदेह आढळला..मूळची छत्रपती संभाजीनगर येथील असलेली मुग्धा देशमुख जुलै २०२५ मध्ये एमबीएच्या शिक्षणासाठी ब्रिटनला गेली होती. ती लंडनमध्ये एकटी राहत होती आणि शिक्षणासोबत काही अर्धवेळ कामेही करत होती. तिचे कुटुंबीय फोन आणि मेसेजद्वारे तिच्या संपर्कात होते. मात्र, ऑगस्ट महिन्यात ती कोणालाही न सांगता भारतात परतली आणि गहुंजे येथे भाड्याने घेतलेल्या फ्लॅटमध्ये राहू लागली..Pune Crime : पुण्यातील सारसबागेसमोर खळबळजनक घटना; तीन दिवसांपासून एकाच जागी उभ्या कारमधून दुर्गंधी अन्....२४ ऑक्टोबर रोजी कुटुंबीयांना मुग्धाशी संपर्क साधता आला नाही. त्यानंतर तिचा मोबाईलही बंद झाला. तिचे वडील अविनाश देशमुख यांनी छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. कुटुंबीयांनी लंडनमधील तिच्या मैत्रिणीशी संपर्क साधला असता, मुग्धाने २२ ऑक्टोबर रोजी शेवटचा मेसेज केल्याचे समोर आले..मुग्धा बेपत्ता असल्याची तक्रार तिच्या मैत्रिणीने लंडन पोलिसांकडे केली. मात्र, मुग्धा ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीसच ब्रिटन सोडून गेल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. त्यामुळे कुटुंबीयांनी भारतीय यंत्रणा आणि भारतीय उच्चायुक्तालयाकडे धाव घेतली.दरम्यान, वडिलांनी मुग्धाच्या बँक खात्याचे व्यवहार तपासले. ८ ते २५ ऑक्टोबरदरम्यान फूड डिलिव्हरी आणि ऑनलाइन सेवांसाठी अनेक व्यवहार झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. यातील एका व्यवहाराचा संबंध छत्रपती संभाजीनगरमधील उस्मानपुरा परिसराशी असल्याने मुग्धा भारतातच असल्याची शक्यता बळावली..Pune Crime: जुन्नरमध्ये २५ वर्षीय तरुणाकडून गावठी कट्टा जप्त; दोन जिवंत काडतुसांसह ५२ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत.मुग्धाच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता वाटल्याने कुटुंबीयांनी छत्रपती संभाजीनगर गुन्हे शाखेशी संपर्क साधला. पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे तिचे लोकेशन पिंपरी-चिंचवडमधील गहुंजे येथे असल्याचे शोधून काढले.त्यानंतर शिरगाव पोलिसांनी संबंधित फ्लॅटवर धाव घेतली. चावी तयार करणाऱ्या व्यक्तीच्या मदतीने फ्लॅट उघडण्यात आला असता मुग्धाचा मृतदेह आत आढळला..शिरगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक देवेंद्र चव्हाण यांनी सांगितले, "मुग्धा राहत असलेल्या फ्लॅटमध्ये आम्ही प्रवेश केला असता ती मृतावस्थेत आढळली. तिच्या शरीरावर कोणत्याही जखमेच्या खुणा दिसून आल्या नाहीत. मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवाल (Postmortem report) आल्यावरच स्पष्ट होईल ". .पोलीस तपासात मुग्धाने एप्रिल महिन्यात हा फ्लॅट भाड्याने घेतल्याचे समोर आले आहे. मात्र, ऑगस्टमध्ये ब्रिटनमधून परतल्यानंतरच ती येथे वास्तव्यास राहू लागली होती. तिच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास शिरगाव पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.