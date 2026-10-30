पुणे

Pune News: लंडनमध्ये असल्याचा कुटुंबाचा समज; पुण्यातील फ्लॅटमध्ये आढळला ३४ वर्षीय तरुणीचा मृतदेह

Pune crime news: ऑनलाइन फूड डिलिव्हरीच्या व्यवहारांमुळे तरुणी भारतात परतल्याचे उघड; ऑगस्टपासून गहुंजे येथील भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये होते वास्तव्य, मृत्यूचे कारण अद्याप अस्पष्ट.
Pune News: लंडनमध्ये असल्याचा कुटुंबाचा समज; पुण्यातील फ्लॅटमध्ये आढळला ३४ वर्षीय तरुणीचा मृतदेह

Pune News: लंडनमध्ये असल्याचा कुटुंबाचा समज; पुण्यातील फ्लॅटमध्ये आढळला ३४ वर्षीय तरुणीचा मृतदेह

esakal

Ankur Nikam
Updated on

34-year-old woman found dead in Pune: लंडनमध्ये एमबीएचे शिक्षण घेत असल्याचा कुटुंबाचा समज असलेल्या ३४ वर्षीय मुग्धा देशमुख हिचा मृतदेह पुण्यातील गहुंजे परिसरात एका भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये आढळला.

मुग्धा ऑगस्ट महिन्यात कोणालाही न सांगता भारतात परतली होती. दरम्यान, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी आणि इतर सेवांसाठी झालेल्या आर्थिक व्यवहारांमुळे ती भारतात असल्याचे तिच्या कुटुंबाच्या लक्षात आले. गुरुवारी (२९ ऑक्टोबर) पोलिसांना तिचा मृतदेह आढळला.

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