Pune Crime: पुण्यात कोंबड्याही सुरक्षित नाहीत! चालक झोपला अन् चोरांनी हात साफ केला; ८०० जिवंत कोंबड्या चोरीला

Pune Crime News: पुण्यात चोरीच्या विविध घटना सातत्याने समोर येत असताना आता एक वेगळाच प्रकार उघडकीस आला आहे. सोनं, चांदी, दागिने किंवा महागड्या वस्तूंऐवजी चोरट्यांनी यावेळी थेट जिवंत कोंबड्यांवर डल्ला मारला आहे. कॅम्प परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट येथील पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या टेम्पोमधून तब्बल ८०० जिवंत कोंबड्या अज्ञातांनी चोरून नेल्याची घटना समोर आली असून, या प्रकरणामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..घटना कॅम्प परिसरातीलया प्रकरणी धनंजय उरड (वय ५०) यांनी लष्कर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार १३ जुलै रोजी पहाटे कॅम्प भागातील छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केटमध्ये घडला. तक्रारदार धनंजय उरड हे एका चिकन सेंटरमध्ये व्यवस्थापक म्हणून काम करतात. या सेंटरमधून पुण्यातील विविध चिकन विक्री करणाऱ्या दुकानांना ब्रॉयलर कोंबड्यांचा पुरवठा केला जातो..टेम्पो पार्क करून चालक झोपण्यासाठी गेल्यानंतर चोरीफलटण येथून मोठ्या प्रमाणावर कोंबड्या घेऊन येणारा टेम्पो नेहमीप्रमाणे रविवारी रात्री छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केटमध्ये दाखल झाला होता. हजारोंच्या संख्येने जिवंत कोंबड्या घेऊन आलेला हा टेम्पो चालकाने मार्केटमधील पार्किंगमध्ये उभा केला. वाहन सुरक्षितपणे पार्क केल्यानंतर चालक झोपण्यासाठी तेथून निघून गेला..Pune News : मोशी प्रकरणातील ठेकेदाराची पुण्यात निविदा; महापालिकेने अपात्र ठरविण्याकडे केले दुर्लक्ष.याच संधीचा फायदा घेत अज्ञात चोरट्यांनी टेम्पोमधील तब्बल ८०० जिवंत कोंबड्या चोरून नेल्या. काही वेळानंतर चालक परत आल्यानंतर त्याने वाहनाची पाहणी केली असता कोंबड्या गायब झाल्याचे त्याच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर ही माहिती संबंधितांना देण्यात आली आणि पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली..१ लाख ६० हजार रुपयांचे नुकसानतक्रारीनुसार, चोरीला गेलेल्या प्रत्येक कोंबडीची किंमत सुमारे २०० रुपये आहे. त्यानुसार चोरट्यांनी एकूण १ लाख ६० हजार रुपयांच्या ८०० जिवंत कोंबड्या लंपास केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..पोलिसांचा तपास सुरूया घटनेनंतर लष्कर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. चोरीचा उलगडा करण्यासाठी मार्केट परिसरातील पार्किंगमधील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात येत असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. अलीकडेच पुण्यात भिंतीला भगदाड पाडून लाखो रुपयांचे दागिने चोरीला गेल्याची घटना ताजी असतानाच आता पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनातून मोठ्या प्रमाणात जिवंत कोंबड्या चोरीला गेल्याने या घटनेची शहरात चर्चा रंगली आहे..Pune News: पुणे-मुंबईकरांसाठी मोठा दिलासा! १० दिवसांनंतर 'डेक्कन क्वीन' पुन्हा रुळावर; 'इंटरसिटी'ही आजपासून सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.