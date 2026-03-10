पुणे

Pune : भरधाव टेम्पो ट्रॅव्हलर येताना दिसली, मागच्याने उडी मारली; दुचाकी चालकाला उडवलं, एकाचा मृत्यू

Pune Accident CCTV Footage पुण्यात शिक्रापूर इथं एका दुचाकीला टेम्पो ट्रॅव्हरलने दिलेल्या धडकेत एकाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे.
सूरज यादव
Pune Accident CCTV Video Shows Tempo Traveller Hitting Motorcycle: पुणे नगर रोडवर शिक्रापूर इथं टेम्पो ट्रॅव्हलरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. मध्यरात्री २ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. महेश भगत, वय ४४ असं मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. पुणे रस्त्यावरून दुभाजकावर वळताना दुचाकीला टेम्पो ट्रॅव्हलरने धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की दुचाकी काही अंतर फरफटत गेली. हा अपघात सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे.

