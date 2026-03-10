Pune : भरधाव टेम्पो ट्रॅव्हलर येताना दिसली, मागच्याने उडी मारली; दुचाकी चालकाला उडवलं, एकाचा मृत्यू

Pune Accident CCTV Video Shows Tempo Traveller Hitting Motorcycle: पुणे नगर रोडवर शिक्रापूर इथं टेम्पो ट्रॅव्हलरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. मध्यरात्री २ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. महेश भगत, वय ४४ असं मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. पुणे रस्त्यावरून दुभाजकावर वळताना दुचाकीला टेम्पो ट्रॅव्हलरने धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की दुचाकी काही अंतर फरफटत गेली. हा अपघात सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शिक्रापूर येथे पुणे नगर रोडवर झालेल्या भीषण अपघातात महेश धोंडीराम भगत यांचा मृत्यू झाला. ८ मार्च रोजी रात्री २ वाजेच्या सुमारास नगर पुणे रस्त्यावरून एका समोरील दुभाजकावर वळण घेत होते. त्यावेळी त्यांच्या दुचाकीला मागून आलेल्या १७ सीटर वाहनाची जोरदार धडक बसली. ही धडक एवढी भीषण होती की दुचाकी चालक अक्षरशः काही अंतरावर रस्त्याने घासत समोर गेला..गॅस पुरवठा ठप्प! मंंत्र्यांच्या भत्त्यात कपात, हॉटेल्स बंद; भारतासह जगभरात इंधन टंचाईची भीती, पाकिस्तानवर लॉकडाऊनची वेळ.अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तात्काळ जखमींना हॉस्पिटमध्ये दाखल केलं. मात्र उपचाराआधीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. सीसीटीव्ही फूटेजमध्ये दिसतं की, दुचाकी वळण्याआधी एक व्यक्ती खाली उतरला होता. त्यानंतर काही क्षणातच मागून आलेल्या टेम्पो ट्रॅव्हलरने जोराची धडक दिली. मागे उतरलेल्या व्यक्तीला काही समजायच्या आत झालेल्या अपघाताने मोठा धक्का बसला..बारामतीत अपघातात ग्रामसेवकाचा मृत्यूजळगाव कप (ता. बारामती) गावच्या हद्दीतून जाणाऱ्या राज्य मार्गावर सोमवारी रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ग्रामसेवकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून संतप्त ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन करत संताप व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.